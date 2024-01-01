Гуру путешествий Саймон Колдер уверен, что в этом году обязательными для посещения являются Португалия, Болгария, Черногория и Албания.

На фоне продолжающегося роста цен по всему миру, туристы ищут возможности, чтобы получить потрясающий отдых и при этом не разориться. Британский туристический эксперт и журналист Саймон Колдер назвал четыре страны Европы, куда стоит поехать на отпуск в 2024 году – они одновременно красивые и доступные по цене.

Гуру путешествий в интервью BBC Breakfast заявил, что в этом году обязательными для посещения являются Португалия, Болгария, Черногория и Албания, пишет Express.

"В Западной Европе это должна быть Португалия, а в Восточной Европе – Болгария – очевидно, очень популярное место для отдыха", – отметил Колдер. При этом он добавил, что Албания также будет прекрасным вариантом: хотя она не "такая изысканная, как Корфу", это отличное место для летнего отдыха – "красивая и дружелюбная страна".

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1. Португалия. Это великолепная страна с богатой историей, яркими городами и красивой береговой линией. Колдер рекомендовал посетить Лиссабон, а также города Кашкайш, Эшторил и Синтра.

"Я люблю Лиссабон, одну из самых красивых столиц Европы, и места на ее западных окраинах, в частности Кашкайш, Эшторил и Синтру. Но до сих пор я не ездил на юг, на полуостров Сетубал: он гораздо менее известен, но полон сюрпризов", – отметил эксперт.

2. Болгария. Это поистине красивая страна: ее песчаные пляжи на Черном море обязательны к посещению, а также Пловдив и София – два самых великолепных города, которые стоит посетить.

"В Болгарии ваши деньги "разростаются". Мы уже много лет говорим всем, что Болгария – прекрасное место для отдыха, о том, какая чудесная погода, какие мягкие песчаные пляжи, отличные отели и, конечно же, низкие цены", – пояснил Колдер.

3. Черногория. Согласно недавнему исследованию экспертов по отдыху Jersey Island Holidays, Черногория является одной из самых "недооцененных стран" Европы и одним из самых дешевых мест отдыха.

Самым популярным местом летнего отдыха в стране является Которский залив, который был назван "жемчужиной Средиземноморья" с его красивыми рыбацкими деревнями и захватывающими дух видами. Старый город Котора был внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, и многие посетители описывали его как "красивое и очень спокойное" место для отдыха.

4. Албания. Эксперты по туризму из Wanderlust объяснили, что Албания – это "тайное Средиземноморье", где "пляжи по большей части остаются свободными от курортов". Одними из самых интересных мест для посещения являются Тирана, Берат и Албанская Ривьера.

"Албания – это красиво и очень дружелюбно. Она не такая изысканная, как Корфу, но я думаю, что в 2024 году она станет настоящим открытием, если вы хотите отдохнуть по более низким цена", – заявил Колдер.

Как сообщал УНИАН, ранее туристический эксперт Джулия Брукс в своей колонке для The Times предупредила туристов об ошибках, которые могут разрушить их отпуск в 2024 году. Также она дала восемь советов, как избежать разочарований в путешествии в 2024 году.

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