В последнем квартале 2023 года поток иностранных туристов в Европу был всего лишь на 1,6% ниже показателей 2019 года.

Четыри года назад пардемия коронавируса полностью остановила мировой туризм. И только спустя 2,5 года, в октябре 2022 года Испания последней из стран Европы сняла COVID-ограничения на въезд.

В летний сезон 2023 года туристы словно решили "отыграться" за три упущенных года путешествий, а потому на популярных европейских направлениях можно было наблюдать невиданые ранее по масштабам толпы туристов. Например, в хорватском Дубровнике, признанном самым переполненным городом в прошлом году, на каждого местного жителя приходилось 36 туристов.

И теперь появилась официальная статистика от Европейской туристической комиссии (ETC), подтверждающая, что в 2023 году туризм в Европе почти вышел на допандемийные уровни – в последнем квартале 2023 года поток иностранных туристов в Европу был на 1,6% ниже показателей 2019 года, тогда как количество ночей, проведенных иностранными туристами в Европе, и вовсе оказалось лишь на 0,6% ниже допандемийных уровней. При этом в 2024 году прогнозируется дальнейший рост.

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"Высокий спрос на поездки, наблюдаемый в 2023 году, обеспечил значительный импульс европейской экономике и поможет улучшить балансы туристических компаний, которые сильно пострадали от ограничений на поездки. Однако возвращение к допандемическому уровню также будет оказывать давление на ускорение устойчивого перехода туристической индустрии", – прокомментировал данные президент ETC Мигель Санс.

При этом в отчете указывается, что большим спросом сейчас пользуются направления с хорошим соотношением цены и качества. Так, наибольший рост числа прибытий наблюдался в Сербии (+15%), Португалии (+11%), Черногории (+10%), Турции (+9%) и Мальте (+8%).

А вот восточноевропейские направления, граничащие с Россией, наоборот все еще отстают в плане восстановления туризма: Литва (-32%), Латвия (-29%), Эстония (-27%), Финляндия (-24%).

При этом в отчете отмечается, что существует существенный разрыв в плане темпов восстановления зарубежных поездок среди жителей разных дальних направлений. Так, число прибывающих в Европу туристов из Китая в 2023 году было все еще на 67% ниже уровня до пандемии, по сравнению со средним показателем на 22% меньше для всех других дальнемагистральных рынков.

Помимо проблем с пропускной способностью, китайские путешественники в течение прошлого года по-прежнему избегали риска, больше склоняясь к поездкам внутри страны. Напротив, на рынках Северной Америки наблюдается значительное восстановление: две трети европейских направлений сообщили о росте числа прибытий и/или ночевок из США, в то время как более половины отметили то же самое о Канаде.

Как сообщал УНИАН, ранее однин из крупнейших украинских туроператоров Join UP! рассказал, где и как отдыхали украинцы в 2023 году.

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