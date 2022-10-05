Возглавил рейтинг бар Paradiso в Барселоне (Испания), который за год поднялся на первое место с третьего.

Ежегодный рейтинг The World's Best Bars опубликовал рейтинг лучших баров мира в 2022 году.

Об этом сообщается на сайте рейтинга.

Возглавил рейтинг бар Paradiso в Барселоне (Испания), который за год поднялся на первое место с третьего.

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Также в топ-10 оказались еще два питейных заведения в столице Каталонии: Sips на третьем месте и Two Schmucks на седьмом месте.

Второе место в рейтинге досталось бару Tayēr + Elementary в Лондоне (Великобритания), а лидер прошлогоднего рейтинга, лондонский бар TheConnaught Bar опустился на восьмое место.

Четвертое место в рейтинге занял бар Licorería Limantour в Мехико (Мексика), пятое – Little Red Door в Париже (Франция), шестое – Double Chicken Please в Нью-Йорке (США), девятое – его соотечественник Katana Kitten, а замкнул десятку лидеров бар Alquímico в Картахене (Колумбия).

С полным списком 50-ти лучших баров мира, куда также вошли питейные зведения в Сингапуре, Бангкоке, Риме, Мадриде, Афинах, Осло, Токио, Сиднее, Майами, Дубае, Лиме и многих других городах, вы можете ознакомиться по ссылке.

Как сообщал УНИАН, ранее пользователи одного из самых популярных туристических порталов мира Tripadvisor определили лучшие рестораны мира в 2022 году.