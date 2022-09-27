Рейтинг заведений, подающих высокую кухню, уже второй год подряд возглавил ресторан Old Stamp House в Эмблсайде (Великобритания).

Пользователи одного из самых популярных туристических порталов мира Tripadvisor, ранее назвавшего топ самых популярных туристических направлений на 2022 год, определили лучшие рестораны мира в этом году.

Об этом сообщается на сайте Tripadvisor.

В этом году в рейтинг, составленный на основе миллионов отзывов туристов, попали рестораны из 51 страны на шести континентах. При этом пандемия COVID-19 несколько ограничила количество мест, где можно пообедать, например, некоторые азиатские страны были закрыты для иностранных туристов почти на весь период оценки данных.

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"Поужинать вне дома – это любимое времяпрепровождение во всем мире: для многих посетителей ресторанов это посещение их любимых закусочных по соседству, а для других – это бронирование столика в ресторане с самым высоким рейтингом во время отпуска. Более половины потребителей в недавнем опросе сказали нам, что еда – самая захватывающая часть их путешествия", – сказала вице-президент, генеральный директор отдела гостиничных решений Tripadvisor Лорен Мерфи.

Победителей определяли в нескольких категориях. Например, рейтинг заведений, подающих высокую кухню, уже второй год подряд возглавил ресторан Old Stamp House в Эмблсайде (Великобритания). Также в тройку лидеров попали Oro Restaurante в Рио-де-Жанейро (Бразилия) и Madonnina del Pescatore в Сенигаллия (Италия). С полным списком лучших ресторанов изысканной кухни можно ознакомиться по ссылке.

Рейтинг ресторанов мира с лучшими интерьерами и пейзажами возглавил Sunset Monalisa в Кабо-Сан-Лукас (Мексика), в лучшим для свиданий признали Altto Ristorante & Lounge Bar в Армасан-дус-Бузиус (Бразилия). Главным "скрытым бриллинтом" назвали ресторан Green Point в Куско (Перу).

Со полным списком ресторанов, попавших во все категории рейтинга, можно ознакомиться по ссылке.

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