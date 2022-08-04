Для пропуска гражданам РФ необходимо осудить агрессию своей страны.

Dedaena Bar в Тбилиси ввел для россиян входные визы, которые можно получить после заполнения специальной анкеты.

Она опубликованна на сайте заведения.

В баре заявляют, что рады не все граждам России.

"Мы за равенство и единство, но нам нужно сделать так, чтобы российские империалисты с промытыми мозгами не оказались в нашем баре. Пожалуйста, поддержите нас, заполнив заявку, чтобы никому не пришлось тусоваться с придурками. Спасибо за понимание", - говорится в сообщении.

Вход в бар разрешен только тем россиянам, которые согласны со следующими суждениями:

Я не голосовал за Путина, он диктатор

Я осуждаю российскую агрессию в Украине

Крым - это Украина, как и другие спорные территории

Абхазия и Цхинвальский регион принадлежат Грузии

20% территории Грузии оккупировано Россией

Каждый 12-й грузин стал беженцем из-за российского вторжения

Мне нравится фраза "Русский военний карабль, иди..."

Слава Украине

Я понимаю, что бар Dedaena - дружелюбное и толерантное место, и политика Visa была введена из-за сложной политической ситуации и некоторых "плохих" русских, которые плохо себя вели в баре.

В кодексе правил поведения бара людей просят с уважением относиться к Грузии, общаться с персоналом бара на грузинском или английском языках, не предлагать оплату в рублях, а также не вступать в политические дискуссии в состоянии алкогольного опьянения.

После этого недовольные клиенты начали массово снижать рейтинг бара в Google - он опустился до 2,5 из 5 возможных. Украинцы же пытаются повысить рейтинг заведения положительными отзывами.

Ранее сообщалось, что россиянки пожаловались на русофобию в Турции.

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