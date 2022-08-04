Dedaena Bar в Тбилиси ввел для россиян входные визы, которые можно получить после заполнения специальной анкеты.
Она опубликованна на сайте заведения.
В баре заявляют, что рады не все граждам России.
"Мы за равенство и единство, но нам нужно сделать так, чтобы российские империалисты с промытыми мозгами не оказались в нашем баре. Пожалуйста, поддержите нас, заполнив заявку, чтобы никому не пришлось тусоваться с придурками. Спасибо за понимание", - говорится в сообщении.
Вход в бар разрешен только тем россиянам, которые согласны со следующими суждениями:
- Я не голосовал за Путина, он диктатор
- Я осуждаю российскую агрессию в Украине
- Крым - это Украина, как и другие спорные территории
- Абхазия и Цхинвальский регион принадлежат Грузии
- 20% территории Грузии оккупировано Россией
- Каждый 12-й грузин стал беженцем из-за российского вторжения
- Мне нравится фраза "Русский военний карабль, иди..."
- Слава Украине
- Я понимаю, что бар Dedaena - дружелюбное и толерантное место, и политика Visa была введена из-за сложной политической ситуации и некоторых "плохих" русских, которые плохо себя вели в баре.
В кодексе правил поведения бара людей просят с уважением относиться к Грузии, общаться с персоналом бара на грузинском или английском языках, не предлагать оплату в рублях, а также не вступать в политические дискуссии в состоянии алкогольного опьянения.
После этого недовольные клиенты начали массово снижать рейтинг бара в Google - он опустился до 2,5 из 5 возможных. Украинцы же пытаются повысить рейтинг заведения положительными отзывами.
Ранее сообщалось, что россиянки пожаловались на русофобию в Турции.