В первую десятку попали сразу четыре аэропорта континентальной Европы.

Международный аэропорт Стамбула (Турция) признали самым хорошо соединенным в мире – всего через него на данный момент проходит 309 направлений по всему миру.

Об этом свидетельствуют данные анализа компании Cirium, сотрудники которой подсчитали, сколько аэропортов соединял каждый авиационный хаб в период с января по июнь 2024 года, пишет The Independent.

Второе, третье и четвертое места занимают три основных континентальных хаба Европы: немецкий Франкфурт-на-Майне (296 направлений), французский "Париж – Шарль-де-Голль" (282 направления) и нидерландский "Схипхол" в Амстердаме (270 направления), наравне с Чикагским международным аэропортом имени О'Хара – самым хорошо соединенным американским аэропортом.

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Аэропорт Дубая (ОАЭ) занял шестое место с 269 направлениями, за ним расположились аэропорты "Даллас-Форт-Уэрт" (США), "Шанхай-Пудун"(Китай) и "Атланта" (США), которые занимают седьмое, восьмое и девятое места в таблице соответственно.

Еще один европейский аэропорт в первой десятке – римский Фьюмичино (Италия), который занял десятое место с 234 пунктами назначения на экранах отправления. Лондонский "Хитроу" (Великобритания) с 221 направлением занял 12-е место – между аэропортами Денвера (США) и Джидды (Саудовская Аравия).

Как сообщал УНИАН, ранее новый аэропорт Стамбула (Istanbul Havalimanı) был введен в эксплуатацию 29 октября 2018 года. Аэропорт построили на замену меньшему аэродрому Стамбул-Ататюрк, который уже было невозможно расширять дальше в густонаселенном районе города.

В январе 2023 года аэропорт Стамбула наконец получил прямое сообщение с городом по новой линии метро M11 длиной 34 км с семью станциями.

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