Крупнейший аэропорт Турции соединили со Стамбулом новой веткой метро.

Новый аэропорт Стамбула (Istanbul Airport), открытый в 2018 году наконец получил прямое сообщение с городом по новой линии метро.

Как пишет avianews.com, линию подземки M11 длиной 34 км с семью станциями открыли 22 января 2023 года. Она ведет от аэропорта до станции Kağıthane на северо-западе Стамбула, откуда пассажиры могут пересесть на наземный транспорт или линию метро M7, чтобы добраться в нужную часть города.

Отмечается, что поездка на метро от станции Kağıthane до терминала нового аэропорта Стамбула займет 24 минуты. Такое время стало возможным благодаря тому, что на линии M11 курсируют новые турецкие поезда, максимальная скорость которых составляет 120 км/ч. Они являются самыми быстрыми среди поездов метро в Европе.

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Как сообщил во время торжественного открытия станции президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, в течение первого месяца работы новой линии метро M11 пассажиры смогут добираться в аэропорт бесплатно.

Отметим, до этого добраться в новый аэропорт Стамбула из города можно было лишь автомобильным транспортом, при этом время в пути из-за постоянных пробок могло превышать час.

Новый аэропорт Стамбула – интересные факты

Новый аэропорт Стамбула (Istanbul Havalimanı) был введен в эксплуатацию 29 октября 2018 года. Аэропорт построили на замену меньшему аэродрому Стамбул-Ататюрк, который уже было невозможно расширять дальше в густонаселенном районе города.

Сейчас аэропорт является крупнейшим не только в Турции, но и в Европе. Однако в Турции поставили себе амбициозную цель сделать его крупнейшим аэропортом мира. Также он является одним из самых загруженных аэропортов мира, приняв в 2022 году почти 65 миллионов пассажиров.

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