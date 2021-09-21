Украинский лоукостер Bees Airline запускает международные рейсы из Украины по четырем туристическим направлениям. Самолеты будут отправляться из Одессы и Киева.
Об этом сообщает портал avianews.
Так, лоукостер запускает один рейс из Киева и три направления из Одессы. Стоимость билетов довольна бюджетная.
Рейс Bees Airline из Киева:
Уже 20 октября состоится первый рейс лоукостера из столицы в ОАЭ. Он будет следовать по маршруту Киев - Шарджа (город неподалеку от Дубая). В дальнейшем рейс будет осуществляться по средам и субботам.
По данным портала, билет из Украины в ОАЭ обойдется сравнительно недорого. Минимальная стоимость перелета в один конец составит 3 тысячи 700 гривень.
Рейсы Bees Airline из Одессы:
Лоукостер будет осуществлять перелеты сразу по трем направлениям: в Чехию, Азербайджан и Грузию.
- Первый рейс Одесса - Прага (столица Чехии) состоится уже 21 октября. В дальнейшем лоукостер будет летать по этому маршруту по четвергам и воскресеньям. Стоимость билета из Одессы в Прагу стартует от 2 тысяч 200 гривень в одну сторону.
- Рейс Одесса - Гянджа (город в Азербайджане) будет осуществляться с 1 ноября один раз в неделю, по понедельникам. Полететь из Украины в Азербайджан с лоукостером Bees Airline будет стоить минимум 2 тысячи 600 гривень.
- Четвертое направление, которое открывает лоукостер из Одессы - маршрут в Тбилиси. Путешествие в Грузию - самое бюджетное предложение от Bees Airline. Стоимость билета в Тбилиси стартует от 1 тысячи 700 гривень. Первый рейс отправится уже 22 октября, в дальнейшем он будет осуществляться каждую пятницу.
Что известно об авиакомпании Bees Airline
Авиакомпания Bees Airline была зарегистрирована в конце 2019 года. Аэропортом базирования является международный аэропорт "Киев" (Жуляны) имени Сикорского.
Ранее УНИАН уже сообщал, что украинская авиакомпания Bees Airlines запускает прямые рейсы из Киева в узбекский Самарканд.
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