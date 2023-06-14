Даже в сверхпопулярных в этом году Греции, Италии и Хорватии можно найти менее людные, но не менее живописные места.

На фоне повышенного ажиотажа к путешествиям после завершения пандемии коронавируса, курорты Средиземного моря ожидают этим летом рекордные потоки туристов, а, соответственно, и огромные толпы на самых популярных локациях.

Издание Travel Off Path составило список из шести малоизвестных средиземноморских островов, которые стоит посетить в этом году, чтобы избежать толп туристов. Оказывается, даже в сверхпопулярных в этом году Греции, Италии и Хорватии можно найти менее людные, но не менее живописные места.

6 малоизвестных средиземноморских островов, где можно избежать толп туристов летом 2023

1. Раб, Хорватия. До этого острова можно добраться всего за несколько минут на пароме с материковой части северного побережья Хорватии. Так же известный как Остров любви, Раб славится своими остеприимными и дружелюбными местными жителями. К слову, на острове Раб самое большое количество песчаных пляжей во всем Адриатическом регионе, в том числе более 20 расположены на островах полуострова Лопар, некоторые из которых являются лучшими пляжами во всей Хорватии.

2. Понца, Италия. Расположенный чуть более чем в трех часах езды от Рима, потрясающий вулканический остров Понца, в отличие от некоторых других близлежащих островов и пляжей Рима, встретит туристов не огромными песчаными пляжами, а небольшими деревенскими бухтами и скалами, идеально подходящими для исследования на лодке. Более тихий и спокойный, чем близлежащие Капри и Искья, Понца – это остров, на который можно отправиться, чтобы насладиться сладкой жизнью у моря без огромных толп, которые в этом году ожидают некоторые из других популярных направлений Италии.

3. Ангистри, Греция. Этот уникальный греческий остров является излюбленным островным раем для неторопливых прогулок среди жителей Афин. Расположенный в Сароническом заливе, этот небольшой нетронутый остров – спокойный и естественный, с пышной зеленью и песчаными или каменистыми пляжами на любой выбор. В отличие от других пополярных греческих островов, Ангистри менее космополитичен, и многие приезжают сюда, чтобы зарядиться энергией в неприхотливой обстановке среди таверн и традиционных деревень.

4. Ла Маддалена, Италия. Этот архипелаг, спрятанный у северо-восточного побережья Сардинии, до сих пор не открыт для масс по нескольким причинам. Долгое время остров служил домом для ядерной базы ВМС США, поэтому туризм здесь не развивали. Однако с 2008 года Ла Маддалена была возвращена Италии, и остров начал превращаться в отличную локацию для любителей пляжного отдыха. Также этот район с дикими пляжами и ледяной голубой водой на самом деле является охраняемым национальным парком, поэтому здесь действуют строгие правила – например, нельзя брать песок домой.

5. Пантеллерия, Италия. Его называют последним секретным островом Италии, хотя, похоже, секрет скоро будет раскрыт. Пантеллерия находится между Тунисом и Сицилией, а потому таит атмосферу слияния Северной Африки с Италией. Являясь одной из самых южных точек Италии, этот вулканический остров находится в уединении в Средиземном море и поэтому сюда не слетаются толпы иностранных посетителей. Кроме того, поскольку большая часть этого острова представляет собой зубчатые и скалистые берега, оступ к нему по воздуху или на лодке – задача не из легких.

6. Лопуд, Хорватия. Те, кто этим летом окажутся в многолюдном хорватском Дубровнике, могут заинтересоваться поездкой на остров Лопуд, чтобы комфортно провести время на пляже (поездка на пароме занимает около часа). Лопуд считается самым красивым из Элафитских островов, и тот факт, что на нем нет автомобилей, делает его более спокойным, чем многие другие варианты в этом списке.

Как сообщал УНИАН, ранее эксперты составили список самых дешевых средиземноморских направлений на лето 2023 года.

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