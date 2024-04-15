Возможно откроют несколько пляжей, где будет осуществляться мониторинг акватории по минной безопасности.

В Одессе из-за приближения курортного сезона решили продлить время продажи алкогольных напитков на один час - до 23.00 - и планируют официально открыть некоторые пляжи.

"Сегодня состоялось совместное совещание мэра Одессы Геннадия Труханова и главы Одесской областной военной администрации Олега Кипера с представителями одесского бизнеса - торговых сетей, заведений питания, отельеров и т.д.", - сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

На совещании обсудили вопросы поддержки бизнеса, в частности продление времени продажи алкогольных напитков на один час - до 23.00. Впоследствии будет подготовлено соответствующее распоряжение главы военной администрации.

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Со своей стороны мэр Одессы обратился к предпринимателям с просьбой соблюдать все установленные договоренности по ответственной продаже спиртного.

Также на совещании обсудили возможность проведения в Одессе оздоровительного сезона, в частности предоставление услуг в прибрежной зоне. По примеру прошлого года предложено обеспечить в городе работу нескольких пляжей, где будет проведено обследование и очистка морского дна от мусора, а также будет осуществляться постоянный мониторинг акватории по минной безопасности.

Надо отметить, в теплые апрельские дни и без официального разрешения уже много людей посещают одесские пляжи - загорают и даже купаются.

Отдых в Одессе во время войны

В конце мая 2023 года местные власти обещали открыть на побережье Одессы часть пляжей. В частности, говорилось, что на предмет безопасности будут рассматривать отдельные участки в пределах береговой линии - от пляжа "Ланжерон" до 16 станции Большого Фонтана. Доступ обещали открыть при выполнении определенных требований: между траверсами должно быть натянуто заграждение (сетки) с буями, пляжи должны быть оборудованы наблюдательными пунктами - башнями на берегу и тому подобное.

Но тогда официально пляжи не открывали, потому что 6 июня российские оккупанты совершили теракт на дамбе Каховской ГЭС, из-за чего произошло ужасное загрязнение Черного моря. Также в морской акватории стало больше мин - много "сюрпризов" было смыто потоком пресной воды из-за подрыва плотины.

Уже 7 августа глава Одесской ОГА Олег Кипер отметил возможность открытия курортного сезона, потому что качество воды уже стабилизировалось. Через несколько дней обнародовали заявление об открытии отдельных пляжей. Впоследствии стало известно, что на определенных пляжах, в частности, на инклюзивном (возле пляжа Caleton) сетки не работают. По словам очевидцев, сетки запутались на большей протяженности пляжа.

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