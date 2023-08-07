Глава Одесской ОВА уже подписал соответствующее распоряжение. Предположительно, официальный доступ на пляже откроют в следующие выходные.

В Одессе, несмотря на минную опасность, снова вернулись к рассмотрению возможности открытия курортного сезона. Ранее это решение отложили из-за теракта на дамбе Каховской ГЭС, который произошел 6 июня.

"Открываем море к бархатному сезону... Теракт россиян на Каховской ГЭС сорвал начало пляжного сезона в Одессе. Однако по состоянию на сегодня констатируем, что качество воды в Черном море стабилизировалось и соответствует всем санитарным нормам", – заявил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

По его словам, он уже подписал распоряжение о подготовке доступа людей на пляже. Кипер подчеркнул, что для безопасности пляжи должны быть оборудованы защитными сетками, исключающими попадание мин, наблюдательно-спасательными постами, буями, средствами громкой речи и имеющимися поблизости укрытиями.

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"До 17:00 10 августа Одесская, Белгород-Днестровская и Измаильская РВА должны провести соответствующую подготовку пляжей и подать акты о готовности в Одесскую ОВА. Те, кто не успеют, могут подать позже. Но призываю всех уложиться в сроки, чтобы уже в эти выходные Одесская область могла встречать туристов. По прогнозу будет до +30, поэтому ждем всех на наши лучшие в мире пляжи", – заявил глава ОВА.

Что известно о "курортном сезоне" в Одессе

В конце мая местные власти заявили, что на части побережья Одессы разрешат купаться на отдельных участках – в пределах береговой линии от пляжа "Ланжерон" до 16 станции Большого Фонтана. Доступ обещали открыть при условии выполнения определенных требований: между траверсами должно быть натянуто заграждение с буями, пляжи должны быть оборудованы наблюдательными пунктами – башнями на берегу и тому подобное.

Но официально пляжи не открывали, потому что 6 июня оккупанты прибегли к теракту на дамбе Каховской ГЭС, из-за чего произошло ужасное загрязнение Черного моря. Кроме того, в морской акватории значительно увеличилось количество мин из-за того, что много таких "сюрпризов" было смыто потоком пресной воды из-за теракта на ГЭС.

Время от времени на побережье прибивает мины, которые украинские военные пытаются своевременно ликвидировать, однако некоторые "добираются" до пляжей и взрываются уже на берегу. Уже фиксировались разрушения прибрежных зданий. В частности, 7 августа одну морскую мину прибило к побережью в Николаевской области, другая взорвалась примерно в километре от одесского берега. Особенно минная опасность растет во время шторма.

Стоит отметить, что многие люди посещают одесские пляжи, купаются и без официального разрешения, а коммерсанты работают на побережье.

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