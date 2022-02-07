День святого Валентина - хороший повод сходить в романтичное место вместе.

День всех влюбленных 14 февраля - популярная дата для свиданий. Если вы не знаете, где провести этот вечер в столице - смотрите подборку самых романтичных мест в Киеве от УНИАН. Обратите внимание, что некоторые места нужно бронировать заранее.

Мост влюбленных

Мост влюбленных в Мариинском парке - популярное место для романтичных прогулок. Не забудьте взять с собой замок и вместе повесить на мост, чтобы закрепить вашу любовь.

Стена признаний

Популярное амурное место в Киеве находится по адресу Ярославов Вал, 15. Здесь влюбленные с помощью мела или баллончиков пишут признания в любви и любовные послания себе в будущее.

Аллея любви

В Наводницком парке рядом на набережной Днепра располагается Аллея влюбленных, которая оформлена в стиле Аллеи звезд в Голливуде. Это место часто посещают новобрачные, но и обычным парам тут понравится.

Заведения Киева

Желающие провести вечер в ресторане могут найти много интересных программ, но бронировать столик нужно заранее. К примеру, любители рыбы могут посетить ресторан "Рыба Пила". Здесь 14 февраля повар красиво разделает большую рыбу и приготовит свежие стейки и сашими.

Ресторан "HayLoft 2.0" предлагает изысканный ужин с вином, диджеем и просмотром фильмов. Кондитерская "Шоколадный Дом von Kluschke" 14 февраля проведет мастер-класс по изготовлению сладостей и предложит гостям купить угощения ручной работы. В "Gastro Bar 7" влюбленные смогут посетить веселую и шумную вечеринку.

Природа Киева

Ценители природы могут посетить ботанический сад столицы, сходить в парк Феофания или прогуляться по набережной Днепра. Хорошо отдохнуть и расслабиться также можно на Трухановом острове. Любители активного отдыха здесь могут арендовать велосипед или ролики, если позволит погода.

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