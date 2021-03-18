В южной Финляндии с 18 по 31 марта на границе вводят обязательное тестирование на коронавирус.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на телерадиокомпанию Yle.
В ходе осмотра человек должен предъявить отрицательный результат теста, сделанного в течение последних трех суток, или справку о перенесенном за последние полгода COVID-19. Решение касается, в частности, пограничных пунктов в Ваалимаа, в аэропорту Хельсинки-Вантаа и в морских портах Хельсинки.
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Обязательную медицинскую проверку будут проходить все, кто прибывает из стран, где заражаемость коронавирусом за последние две недели была выше 25 случаев на сто тысяч населения.
От обязательного медицинского освидетельствования освобождаются только транзитные авиапассажиры, а также водители грузового транспорта и другие занятые в логистической отрасли люди, если они пересекают границу по работе.
Отказ от обязательного медицинского контроля может привести к штрафу или тюремному заключению на срок до трех месяцев.
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