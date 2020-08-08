Через "винные окошка": в Италии возобновили давнюю традицию подачи напитков

Впервые такие окна появились в XVII веке, когда в Италии бушевала эпидемия бубонной чумы.

В итальянской Тоскане на фоне эпидемии коронавируса восстанавливают давнюю традицию подачи напитков через специальные "винные окошка".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Insider.

Как отмечается, во Флоренции креативные владельцы ресторанов и баров теперь черпают вдохновение в средневековых архитектурных решениях, чтобы сохранить свой бизнес и дух города живыми. По данным флорентийской Ассоциации винных окошек, несколько таких окошек открылись по всему городу - некоторые из них впервые на памяти ныне живущих.

Винные окошка, или buchette del vino - это маленькие люки, которые часто использовались для продажи излишков вина рабочему классу Флоренции.

Президент Ассоциации винных окошек Маттео Фалья рассказал: "Люди могли постучать в маленькие деревянные ставни и наполнить свои бутылки прямо от семей Антинори, Фрескобальди и Рикасоли, которые до сих пор производят некоторые из самых известных итальянских вин".

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Впервые такие окна появились в XVII веке, когда в Италии бушевала эпидемия бубонной чумы. С тех времен назначение окошек практически не изменилось.

Винные окошка являются уникальным явлением, присущим Тоскане и Флоренции, но обычно остаются незамеченными общественностью.

На старинных стенах Флоренции сейчас можно найти более 150 таких окошек. Во времена коронавируса через них можно получить не только вино, но и кофе и даже еду.

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