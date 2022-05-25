Правила начнут действовать с 1 июня.

Власти Германии намерены отменить часть COVID-ограничений на въезд. Новые правила вступят в силу с 1 июня.

Об этом пишет Reuters.

По словам министра здравоохранения Германии Карла Лаутербаха, до конца августа отменят требование для въезжающих предъявлять справку о прививках, выздоровлении или COVID-тестах.

При этом туристам из "опасных" регионов придется пройти 14-дневный карантин, независимо от вакцинации.

Кроме того, в Германии планируют признать все COVID-вакцины, одобренные Всемирной организацией здравоохранения.

Количество новых случаев коронавируса в Германии начал снижаться. За прошедшие сутки подтверждено 64 437 случаев, что на 21 815 меньше, чем неделю назад.

Как сообщал УНИАН, ранее Дания стала первой страной, объявившей о временном прекращении программы вакцинации против COVID-19 из-за высоких показателей иммунизации и снижения числа инфицированных.

Позже Агентство по авиационной безопасности Европейского союза и Европейский центр профилактики и контроля заболеваний приняли решение изменить правила авиаперелетов в Евросоюзе. С 16 мая больше не надо носить медицинские маски в аэропортах и ​​во время перелетов.

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