Венгрия изменит правила пересечения границы из-за COVID-19 - Орбан
С 1 сентября Венгрия ужесточит правила пересечения границы для предотвращения распространения COVID-19.
Об этом заявил премьер-министр Виктор Орбан государственному радио в пятницу, сообщает Hirado.
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Я призываю всех с надлежащей осторожностью не бронировать жилье на юге после 1 сентября, так как это может противоречить мерам по охране границы, - сказал он.
Орбан сказал, что к сентябрю в Венгрии изменят нынешнюю систему классификации "безопасности" стран.
По сравнению с венгерской ситуацией, эпидемиологическая ситуация в большинстве стран ухудшается. Наибольшей угрозой остается занесения вируса, - сказал венгерский премьер.
По действующим правилам, те, кто возвращается в Венгрию из стран с высоким уровнем распространения коронавируса, должны пройти 14-дневный карантин, если они не сдали два негативных тесты на COVID-19.
Коронавирус в мире - статистика
По состоянию на утро пятницы, 21 августа, общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире превышает 792 тыс. человек. При этом, выздороветь уже удалось более 14,4 млн больных.
В общем, количество выявленных случаев коронавируса в мире составляет чуть более 22,6 млн человек.
Лидерами по количеству зараженных остаются США - 5573743, Бразилия - 3501975, Индия - 2836 925. В России такое количество приближается к миллиону - 936 833.
Коронавирус в Украине - последние данные Минздрава
В Украине по состоянию на утро 21 августа зафиксировано 100 643 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2 207 - летальные. 51 078 пациентов выздоровели.
Таким образом, за сутки в Украине зафиксировано 2 106 новых случаев коронавируса - именно у стольких украинцев 20 августа подтвердили COVID-19. За сутки 637 пациентов выздоровели.
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