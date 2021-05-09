Тем, кто получил однодозовую вакцину Janssen разрешается въезжать через две недели после прививки.

Кипр начиная с понедельника, 10 мая, не будет требовать от туристов, привытих против коронавируса, самоизолироваться после приезда или делать тест на ковид.

Соответствующий приказ обнародовало Министерство здравоохранения страны.

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Ослабление будет касаться всех вакцинированных туристов, которые имеют подтверждения прививки в ЕС, странах еврозоны (Исландия, Лихтенштейн и Норвегия), а также Швейцарии, Израиля, Великобритании, России, ОАЭ, Украины, Иордании, Ливана, Египта, Беларуси, Сербии, Катара, Бахрейна США, Армении, Грузии, Канады и Кувейта.

"Эти пассажиры должны иметь сертификат о прививках, разрешенных Европейским регулятором медпрепаратов EMA (Pfizer / BioNTech, AstraZeneca, Moderna, Janssen) или Sputnik V, и закончить все необходимые дозы", — говорится в сообщении.

Если получение препарата является двухдозовым, то пассажиры должны получить обе дозы и могут путешествовать через неделю после второй прививки. Тем, кто получил однодозовую вакцину Janssen разрешается въезжать через две недели после прививки.

Все пассажиры должны заполнить CyprusFlightPass за 24 часа до своего вылета.

Паспорта вакцинации: что известно

В феврале сообщалось, что цифровые паспорта с информацией о вакцинации против COVID-19 для путешественников, над которым работает Международная ассоциация воздушного транспорта, могут быть запущены "в течение нескольких недель".

Созданием паспортов вакцинации занималась не только IATA. В январе несколько технологических и медицинских компаний, среди которых Microsoft, Salesforce и Oracle, запустили инициативу по разработке такой технологии. Сообщалось и о местных системах, например, в Дании или Лос-Анджелесе.

В ЕС идея о предоставлении тем, кто вакцинировался от COVID-19, сертификата для возможности путешествовать - так называемого "паспорта вакцинации" - вызвала споры. Страны с развитым туристическим сектором, как правило, были более благосклонны к этой концепции, например, Италия, Болгария, Португалия, Словения и Испания.

В январе премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис призвал ввести свидетельство о вакцинации, чтобы восстановить поездки. Кипр также настаивал на том, чтобы вакцинированным путешественникам разрешили отказаться от тестирования и карантина во время путешествий по странам ЕС.

В Еврокомиссии планировали до конца марта представить проект "цифрового зеленого паспорта" для вакцинированных от коронавируса. Введение паспорта вакцинации называлось надежным путем для отмены ограничений, также это должно способствовать восстановлению свободных путешествий по Европе.

В начале марта президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляєн заявила, что правительства 27 стран-членов Европейского Союза должны немедленно начать техническую работу по внедрению до лета сертификатов прививок против COVID-19.

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Автор: Елена Коваленко