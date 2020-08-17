Только по записи: популярный карибский остров объявил себя свободным от коронавируса и оригинально пригласил туристов

Чтобы попасть на этот райский остров, иностранным туристам придется пройти строгий отбор.

Популярный среди туристов карибский остров Ангилья (Anguilla) объявил себя свободным от коронавирусной инфекции и анонсировал начало первой фазы приема иностранных туристов.

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Как сообщает Travel + Leisure, остров начнет принимать онлайн-заявки на въезд от потенциальных отдыхающих начиная с 21 августа 2020 года.

При этом власти острова придумали довольно интересную схему запуска иностранных туристов, чтобы избежать излишнего наплыва отдыхающих. При этом отдых на острове таким образом станет еще более эксклюзивным.

"Ангилья в настоящее время свободна от COVID-19, поэтому наша цель всегда состояла в том, чтобы вновь открыться благоразумно, принимая все меры предосторожности для защиты здоровья и безопасности наших жителей и наших гостей", - заявила парламентский секретарь Ангильи по туризму Квинсия Гамбс-Мари.

Условия въезда в Ангилью для иностранных туристов

Начиная с 21 августа путешественники, желающие посетить Ангилью, могут начать процесс подачи заявки, зарегистрировавшись на веб-сайте Совета по туризму Ангильи.

Каждому заявителю будет предложено заполнить домашний адрес и желаемые даты поездки, а также представить отрицательный ПЦР-тест в течение трех-пяти дней до прибытия вместе с медицинской страховкой, покрывающей расходы, связанные с лечением COVID-19.

В рамках первой фазы открытия по прибытии туристам будет сделан еще один ПЦР-тест, и еще один на 10-й день пребывания. В течение этого периода посетители должны оставаться в указанных местах размещения. Как только второй тест окажется отрицательным, они смогут свободно бродить по острову. Первая фаза продлится до 31 октября.

Минимальная продолжительность пребывания на острове не требуется, а предпочтение будет отдаваться посетителям из стран, где низкий уровень распространения коронавируса.

В то же время те, кто остается менее чем на 10 дней, не смогут арендовать автомобиль.

Зарегистрированные и одобренные объекты размещения будут перечислены на туристическом портале, включая виллы.

В настоящее время ношение маски на острове не требуется.

Интересно, что власти Ангильи, живущей исключительно за счет туризма, в условиях пандемии решили предложить туристам эксклюзивный отдых со всеми условиями для соблюдения социальной дистанции.

Что это за остров Ангилья

Как сообщает Wikipedia, крошечный остров Ангилья - это самоуправляемая заморская территория Великобритании. В состав территории входят сам остров Ангилья, который вытянут дугой на 26 км, а также мелкие прилегающие островки и коралловые рифы, не имеющие постоянного населения. Это самые северные острова в группе Наветренных островов в Вест-Индии. Расположен остров недалеко от Пуэрто-Рико.

Ангилья известна своими 33 песчаными пляжами из белого кораллового песка, а также большим количеством роскошных вилл под аренду и комфортабельных отелей.

Ангилья бедна природными ресурсами, и ее экономика базируется на туризме, а также на офшорном бизнесе и добыче омаров.

Туризм в пандемию коронавируса

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Перевод: Марина Григоренко