Послабления для въезда украинцев в страну будут действовать до конца сентября.

С 1 сентября украинцы смогут ездить в Болгарию без тестов на коронавирус и карантина.

Об этом сообщает Посольство Украины в Болгарии.

Послабления для въезда украинцев в страну будут действовать до конца сентября.

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"31 августа обновлено решение Минздрава Болгарии, согласно с которым с 1 до 30 сентября гражданам Украины разрешено въезжать на территорию Болгарии без необходимости предоставления документа, который показывает отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом ПЦР, и без прохождения 14-дневного карантина", - говорится в сообщении.

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Автор: Александр Топчий