С 1 сентября украинцы смогут ездить в Болгарию без тестов на коронавирус и карантина.
Об этом сообщает Посольство Украины в Болгарии.
Послабления для въезда украинцев в страну будут действовать до конца сентября.
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"31 августа обновлено решение Минздрава Болгарии, согласно с которым с 1 до 30 сентября гражданам Украины разрешено въезжать на территорию Болгарии без необходимости предоставления документа, который показывает отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом ПЦР, и без прохождения 14-дневного карантина", - говорится в сообщении.
Какие туристические страны открыты для украинцев
- Турция стала первой туристической страной, которая открыла двери для украинцев без каких-либо дополнительных требований.
- Также одной из первых украинцев на отдых пустила Албания.
- Кроме того, сейчас украинцы могут попасть на морской отдых в Болгарии и Египет.
- Венгрия запрещает въезд иностранцам с 1 сентября, кроме определенных исключений.
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