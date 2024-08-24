Сейчас мужчина больше всего грустит из-за того, что молодые северокорейцы не могут свободно передвигаться по миру, как он.

Северная Корея имеет крайне неприятную репутацию в цивилизованном мире. Но ее необычность и изолированность делает ее интересной для изучения и наблюдения. Гражданин Болгарии Тодор Мерджанов месяц прожил в Пхеньяне, как студент по обмену, и рассказал об увиденном в интервью Business Insider.

В Северную Корею Мерджанов попал в сентябре 2013 года как студент одного из болгарских университетов. Он был не один, а с напарником. Целью их поездки было изучение корейского языка в Университете имени Ким Ир Сена в Пхеньяне. 10 лет спустя этот опыт действительно пригодился, ведь сейчас Мерджанов работает официальным переводчиком посольства Болгарии в Сеуле, Южная Корея.

Первое впечатление, о котором даже сейчас вспоминает болгарин - общественная баня Пхеньяна, посещая которую двое болгарских студентов подружились с местными сверстниками. Общественная баня оказалась удобным местом для общения с новыми друзьями.

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"Я учился в старейшем университете страны несколько недель, и, почти не имея возможности контактировать с внешним миром, я стал воспринимать этих студентов как своих друзей", - говорит Мерджанов.

Жизнь во время обучения в Университете Ким Ир Сена сильно отличалась от той жизни, которую имеют студенты в Болгарии. В частности иностранным студентам - а кроме двух болгар здесь также были монголы, китайцы и вьетнамцы - сразу объяснили о существующих для них ограничениях. Они не могли в одиночку далеко отходить от общежития, каждый раз спрашивая разрешения на более дальние прогулки. Также с 9 вечера начинал действовать комендантский час.

Обучение продолжалось по 6 дней в неделю. Отдохнуть можно было только в воскресенье. Двух болгар учили отдельно от северокорейских студентов. Мерджанов признается, что обучение действительно было интенсивным и тяжелыми. Корейский язык они изучали, в частности читая тексты о Ким Ир Сене, лидере-основателе КНДР. Идеология была частью учебной программы.

Вместе с тем студенты имели несколько больше возможностей увидеть жизнь в Пхеньяне, чем имеет рядовой турист

"Я потратил много времени на исследования. Хотя мы должны были ходить только в несколько магазинов для иностранцев, расположенных на улицах за пределами общежития, мы спросили других северокорейских студентов, как далеко, по их мнению, мы можем зайти. Мы исследовали центр города и местные магазины и несколько раз ездили на метро", - вспоминает болгарин.

Лишь однажды солдат на улице спросил у них документы. Хотя инцидент не имел никаких последствий для двух иностранных студентов, болгарин вспоминает его как очень тревожный. Как только солдат вернул им паспорта, они сразу помчались обратно в общежитие.

После месяца обучения в Пхеньяне Тодор Мерджанов с товарищем вернулись в Болгарию. Сейчас он с грустью вспоминает о северокорейских студентах, с которыми удалось подружиться.

"Я общался с молодыми северокорейцами, спрашивая их об их амбициях. Многие студенты хотели того же, что и мы: путешествовать и познать мир. Я был разочарован и расстроен, зная, что они не могут путешествовать, как я", - говорит он.

Через два года после того Мерджанов поехал в Южную Корею. И там он смог посетить 38-ю параллель - демилитаризованную пограничную зону между Северной и Южной Кореей.

"Глядя через границу на северокорейские холмы и поля вдали, я четко видел имена и лица людей, которых я там знал. Зная, что я больше никогда не увижу их и не поговорю с ними, я с сожалением думал о том, чем они сейчас занимаются", - рассказал болгарин.

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