Новое правило вступит в силу 16 июля 2021 года.

В Израиле обязали всех без исключения граждан и туристов отправляться на самоизоляцию по прибытии в страну.

Об этом пишет Times of Israel.

Самоизоляция должна будет длиться сутки: до тех пор пока человек не получит отрицательный тест на коронавирус, который должен сделать по приезде в Израиль.

Туристы, которые направляются из стран с высоким уровнем заболеваемости на коронавирус, должны будут самоизолироваться на 14 дней, однако этот срок можно сократить до 10 дней, сдав два отрицательные теста на COVID-19.

Украина к этим странам не относится, поэтому путешествующих из Украины ожидает лишь 24 часа изоляции.

Новые правила начнут действовать с 16 июля и касаются не только туристов, но и израильских граждан.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.

Автор: Олег Давыгора