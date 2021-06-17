Самоизоляция для украинцев, прибывших из Индии, отменяется.

Кабинет министров отменил ограничения на въезд на территорию Украины для тех, кто прибывает из Индии.

Об этом говорится в постановлении №611 от 16 июня, обнародованном на Правительственном портале.

В том числе, своим решением правительство исключило из постановления от 9 декабря 2020 года №1236 пункт, которым запрещалось пересечение границы Украины иностранцами или лицами без гражданства, которые прибыли из Индии или находились на ее территории не менее 7 дней в течение последних 14 дней.

В Государственной пограничной службе изданию "Украинская правда" подтвердили эту информацию. Теперь на иностранцев, прибывающих из Индии (за исключением определенных категорий: дипломаты, беженцы, иностранцы, постоянно проживающие на территории Украины. - ред.) распространяются стандартные требования для въезда: наличие полиса страхования, отрицательный ПЦР-тест, или отрицательный экспресс-тест, сделанные не более, чем за 72 часа до пересечения государственной границы или документ, подтверждающий прохождение полного курса вакцинации от COVID-19 препаратами, одобренными ВОЗ.

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Запрет въезда из Индии

Украина с 2 мая запретила въезд из Индии из-за стремительного распространения коронавируса в этой стране.

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Автор: Ирина Погорелая