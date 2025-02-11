Рейсы будет принимать парижский аэропорт Орли, расположенный к Парижу ближе, чем основной аэропорт французской столицы имени Шарля-де-Голля.

Польская авиакомпания LOT с 31 марта 2025 года запустит ежедневные прямые рейсы между Краковом (Польша) и Парижем (Франция).

Как пишет avianews.com, крупнейший авиаперевозчик Польши будет летать из Кракова в парижский аэропорт Орли, расположенный к Парижу ближе, чем основной аэропорт французской столицы имени Шарля-де-Голля.

Рейсы будут выполняться на среднемагистральном пассажирском самолете Boeing 737 MAX 8, рассчитанном на 186 пассажиров.

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Самые дешевые авиабилеты эконом-класса по маршруту "Краков – Париж (Орли)" от LOT можно приобрести по цене от 150 долларов США в обе стороны. По этому тарифу пассажир может бесплатно взять на бот только только один предмет ручной клади, вес которой не должен превышать 8 кг.

Из Кракова самолет будет вылетать в 17:10, а возвращаться из Парижа – в 20:25. Время в пути составит 2,5 часа.

Как отмечает издание, на данный момент альтернативные рейсы из Кракова в Париж также предлагает бюджетная авиакомпания Ryanair. Однако ирландский лоукостер летает в отдаленный парижский аэропорт Бове, дорога до из которого в Париж может занимать до 2 часов в случае интенсивного трафика, а цена билета на автобус в город достигает 20 евро в одну сторону.

О том, как комфортно добраться из Украины в польский Краков, что посмотреть в городе и на чем доехать до местного аэропорта, читайте в большом материале УНИАН.Туризм.

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