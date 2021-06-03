Хорватия смягчила условия въезда в страну, разрешив предоставлять на границе отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, сделанный не более, чем за 72 часа до пересечения границы.
Об этом сообщил посол Украины в Хорватии Василий Кирилич на странице в Twitter.
Он напомнил, что ранее Хорватия требовала ПЦР-тест на коронавирус, который был сделан за 48 часов.
"Теперь отрицательный ПЦР-тест будет принят во внимание, если он не более давний, чем 72 часа (вместо 48). Пропуском будут служить также подтверждения о вакцинировании", - заявил Кирилич.
Отдых в Хорватии
В апреле Хорватия разрешила въезд иностранцам с туристической целью при выполнении ряда условий.
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28 мая в стране ослабили карантин, разрешив ресторанам и кафе принимать гостей внутри помещений, а также осуществлять продажу алкоголя ночью.
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