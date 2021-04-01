С 1 апреля в Хорватию будут пускать иностранных туристов, которые смогут выполнить одно из необходимых условий: доказать что вакцинировались, переболели, или имеют отрицательный тест на коронавирус.

Хорватия продлила ограничения на пересечение границы до 15 апреля, однако разрешила въезд иностранцам с туристической целью при выполнении ряда условий.

Об этом говорится в сообщении посольства Украины в Хорватии.

В частности, на территорию Хорватии могут въехать лица, "путешествующие с туристической целью при наличии документального подтверждения об оплате в полном объеме на запланированный период пребывания отеля/апартаментов/кемпов/частных усадеб/найма яхты или подтверждение о собственности жилья или яхты в Хорватии".

Читайте такжеПольша меняет правила въезда: что изменится для украинцев

Въезд Хорватию будет разрешен при наличии подтверждения основания въезда, а также одного из таких документов:

документ, подтверждающий отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не позднее 48 часов до момента пересечения хорватской границы;

документ, подтверждающий отрицательный результат быстрого теста на антиген SARS-CoV-2, который определяют совместно страны ЕС, сделанного не позднее 48 часов до момента пересечения хорватской границы. При условии пребывания в стране более 10 дней, тест необходимо повторить на территории Хорватии до 10-го дня от даты выдачи предыдущего теста;

документ, подтверждающий вакцинацию лица от COVID-19, которое было привито второй дозой вакцины не позднее 14 дней с момента въезда в Хорватию. Если вакцина предусматривает одну дозу, то вакцинация должна быть осуществлена не позднее 14 дней от момента въезда в Хорватию;

документ, который содержит информацию о положительном ПЦР-тесте или экспресс-тесте на антиген, который подтверждает, что человек выздоровел от вируса SARS-CoV-2 в течение 180 дней, документ должен быть получен не ранее 11 дней до момента въезда в Хорватию, или подтверждение врача, что человек болел COVID-19;

въезд в Хорватию может быть разрешен при условии пребывания на самоизоляции 10 дней или сдачи тестов на территории Хорватии за свой счет и при негативном результате - выход из самоизоляции.

При этом, дети до 7 лет освобождаются от обязанности тестирования, если путешествуют с родителями/опекунами, которые имеют отрицательный результат ПЦР-теста или экспресс-теста на антиген, или подтверждение врача, что человек болел COVID-19.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.

Автор: Александр Топчий