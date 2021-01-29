С 1 февраля Грузия упрощает правила въезда для иностранных граждан. В частности, будет разрешен въезд всех иностранцев, привитых от коронавируса.
Читайте такжеВ Грузии объявили условия въезда для украинцев с 1 февраляОб этом сообщила министр экономики Грузии Натия Турнава, сообщает "Эхо Кавказа".
В частности, в страну будут пускать всех иностранцев, прошедших полный курс вакцинации любой ковид-вакциной.
Попасть в страну смогут граждане и резиденты стран ЕС, Израиля, Швейцарии, США, Саудовской Аравии, ОАЭ и Бахрейна. Им необходимо представить отрицательный результат ПЦР-теста, который должен быть проведен в течение последних 72 часов. На третий день пребывания в Грузии им придется пройти повторное тестирование.
Меняются и правила въезда в страну для граждан Грузии. В отсутствие ПЦР-теста они должны уйти на карантин на восемь дней. При наличии отрицательного результата ПЦР-теста они смогут сдать повторный тест на третий день пребывания в стране и выйти из самоизоляции.
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