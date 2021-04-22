В частности, служба разрешила выполнять рейсы из Киева в Монастир и Джербу, а из Харькова в Монастир.

Государственная авиационная служба Украины разрешила украинской авиакомпании SkyUp Airlines осуществлять три новых регулярных рейса: из Киева в Монастир и Джербу (оба - Тунис) и из Харькова в Монастир.

Соответствующие приказы Госавиаслужбы размещены на ее сайте.

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В частности, рейсы из Киева в Монастир авиакомпания сможет выполнять 3 раза в неделю, в Джербу – 2 раза в неделю. Рейсы из Харькова в Монастир компания сможет выполнять один раз в неделю.

Срок действия прав на полеты из Киева в Монастир – с 12 мая 2021 года и на неопределенное время, в Джербу – с 20 мая и на неопределенное время, из Харькова в Монастир – с 26 мая и на неопределенное время.

Что этому предшествовало

Ранее Государственная авиационная служба Украины разрешила украинской авиакомпании SkyUp Airlines осуществлять три новых регулярных рейса: из Киева в Бодрум (Турция), Хельсинки (Финляндия) и из Львова в Баку (Азербайджан).

SkyUp

Авиакомпания SkyUp зарегистрирована в Киеве в 2016 году, ее учредителем является компания «ACS-Украина» Татьяны Альбы и Юрия Альбы, которым также принадлежит туроператор Join Up.

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Автор: Павел Степанец