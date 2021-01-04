Увидеть скульптуры в городе Льва можно будет в течение минимум недели.

Во Львове возле главной елки города скульпторы создали удивительные ледовые фигуры.

Читайте такжеВ Минздраве дали рекомендации туристам во время новогодних праздниковВ этом году фестиваль ледовых скульптур 2021 проходит под лозунгом "Возрождение". Корреспондент УНИАН показал фото ледяной красоты.

Среди скульптур — ангелы, лев, сердце и 2021 год, вырезанный изо льда.

Новогодние празднования во Львове: что известно

18 декабря в центре Львова уже традиционно ко Дню Святого Николая зажгли елку. До сих пор это было всегда зрелищно — со сценой, музыкой и выступлениями. Но на этот раз массовые действа не устраивали из-за карантинных ограничений.

Торжественное открытие елки транслировали онлайн и просили людей не идти на празднование, но мало кто из горожан прислушался.

Новогодняя елка — пышная и яркая. Ее высота - 16 метров. Красавица украшена лишь световыми гирляндами длиной более километра. Огоньки — бело-желтых оттенков и теплых цветов.

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Автор: Ольга Робейко