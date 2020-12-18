Верхушку дерева украшает рождественская звезда, а на ветках висят более километра световых гирлянд.

Сегодня, 18 декабря, в центре Львова уже традиционно ко Дню святого Николая зажгли елку. До сих пор это всегда было зрелищно - со сценой, музыкой и выступлениями. Но сегодня массового действа не устроили из-за карантинных ограничений.

Подробности - в сюжете ТСН.

Читайте такжеС главной елки Киева сняли "ведьмовскую" шляпу (фото)На улицах Львова действуют определенные ограничения, но люди их не очень охотно выполняют.

Возле львовской елки всегда была большая сцена и массовые гуляния, но сейчас установили малую сцену.

Торжественное открытие елки транслировали онлайн и просили людей не идти на празднование, но мало кто из горожан прислушался.

Новогодняя елка - пышная и яркая. Ее высота - 16 метров. Красавица украшена лишь световыми гирляндами длиной более километра. Огоньки - бело-желтых оттенков и теплых цветов. Зажгли елку в 18:00 и впервые за много лет это сделал не мэр Львова Андрей Садовый (он болеет коронавирусом). Торжественно открыла елку жена городского головы Екатерина Кит-Садовая.

"Если надо помочь мужу - то я за, и сегодня была моя помощь. Это очень почетно, поэтому мне приятно, что пришли львовяне и гости", - подчеркнула жена мэра Екатерина Садовая.

У елки собрались около сотни человек: говорят, не могли пропустить такого праздника, ведь для многих это ежегодная традиция. На этот раз елку привезли из Дрогобычского района. Она стоила 6 тысяч гривень. Дерево срубили еще в понедельник, в тот же день установили, а потом еще несколько дней украшали.

Возле елки на площади работает рождественская ярмарка. Из-за карантинных ограничений она втрое меньше, чем всегда. Деревянные домики расположены с дистанцией, а на полках - только товары львовских производителей.

Напомним, что в Киеве зимний городок возле Офиса президента открыт для посетителей. Большинство праздничных локаций по всей стране начнет работать завтра, ко Дню святого Николая. А вот на Банковой зимний городок открыли сегодня.

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Автор: УНИАН