Украина осталась в перечне стран, жителей которых рекомендуется пускать на территорию стран Шенгенской зоны независимо от цели путешествия.

Европейский Союз обновил список стран "зеленой" зоны, к которым относятся государства с низким уровнем распространения коронавируса.

Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.

В частности, Совет ЕС изъял из "зеленого" списка Азербайджан, Албанию, Армению, Бруней, Сербию и Японию. Зато в перечень безопасных стран добавили Уругвай.

Украина пока осталась в перечне стран "зеленой" зоны. Также в него включены еще 12 стран: Австралия, Босния и Герцеговина, Иордания, Канада, Катар, Китай, Молдова, Новая Зеландия, Саудовская Аравия, Сингапур, Уругвай и Южная Корея.

Читайте такжеСпустя полтора года: Польша открыла границы для украинских туристовНовый перечень вступил в силу 9 сентября и рекомендует государствам ЕС и Шенгенской зоны пускать на свою территорию всех жителей стран из данного списка независимо от цели путешествия. В то же время включение в "зеленую" зону не предоставляет автоматической возможности въезда на территорию всех государств-членов ЕС. Конечное решение о внесении Украины в национальные "зеленые перечни" страны принимают самостоятельно.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 9 сентября 2021 года для украинских путешественников границы открыли 133 страны мира. В частности, по сравнению с концом июля, список пополнили 9 стран, среди которых Италия, Польша и Чехия.

Автор: Марина Григоренко