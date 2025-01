Большинство туристов, планируя свой первый визит в Ирландию, вполне по очевидным причинам останавливают свой выбор на главном городе страны Дублине. УНИАН.Туризм назовет несколько причин, почему стоит выехать за пределы ирландской столицы и исследовать молодежный город Голуэй на берегу Атлантического океана.

Бесспорно, ирландская столица Дублин предлагает немало туристических жемчужин, которые могут заинтересовать иностранных гостей (подробнее о городе читайте в нашем отдельном материале). Впрочем, если вы уже приехали в Ирландию, воспользовавшись безвизовыми условиями посещения, то грех будет задерживаться только в одном городе – изумрудный остров может предложить еще много интересных локаций.

Одна из таких скрытых жемчужин – город Голуэй (Galway) на западе Ирландии, который часто "теряется" на фоне переполненной туристами столицы.

Немного фактов о Голуэе

Официальной датой основания Голуэя считается 1124 год, однако статус города он получил лишь в 15 веке. Как ни парадоксально, но один из самых отдаленных от Туманного Альбиона городов Ирландии в Средневековье оставался одним из самых преданных английской короне.

От этого еще более странным кажется тот факт, что ныне среди городов Ирландии Голуэй имеет репутацию самого "ирландского" города страны или "двуязычной столицы Ирландии". Около 10% местного населения считаются носителями ирландского языка – и это самый высокий показатель по стране. Город славится особым почитанием традиционной ирландской музыки, песен и танцев.

Также исторически Голуэй был важным морским портом, через который, в частности, Ирландия торговала с Испанией и Францией. Если верить архиву, в свое время здесь также останавливался и Христофор Колумб – на пути в Исландию или Фарерские острова.

Сейчас Голуэй является пятым по величине городом острова Ирландия и третьим, собственно, в самой республике. При этом город демонстрирует самые быстрые темпы развития – во многом благодаря тому, что здесь проживает много студентов. В частности, в городе расположен один из лучших университетов страны University of Galway, который фактически ничем не уступает столичным учебным заведениям.

Еще один крупный университет в Голуэе – Atlantic Technological University, также один из лучших в этой сфере по стране.

Как доехать до Голуэя

Фактически Дублин и Голуэй находятся напротив друг друга на разных концах Ирландии – первый на востоке, второй на западе. Расстояние между ними – чуть больше 200 километров.

В течение дня между городами проходят немало автобусов, которые проводят в пути от 2,5 до 3,5 часов. Стоимость билетов – от 15 евро, если брать заранее онлайн: в день выезда или у водителя они обычно значительно дороже и не всегда имеются на удобные рейсы. Некоторые автобусы заезжают прямо в аэропорт Дублина.

Также проехать между городами можно по железной дороге – за день на маршруте курсирует с десяток поездов, проводящих в пути в среднем 2,5 часа. Стоимость билетов стартует от 14 евро, если покупать заранее.

Кроме того, в городе Голуэй есть аэропорт, однако он уже десять лет закрыт для коммерческих рейсов – сейчас его используют как место проведения концертов.

Цены в Голуэе

Если верить статистике, месяц проживания в Голуэе (включая аренду жилья) обходится в среднем в 5,5 тысяч евро, тогда как такой же уровень жизни в Дублине обойдется в 6,6 тысяч евро.

Аналогично, цены в заведениях питания в Голуэе в среднем ниже на 20% столичных – если скромный обед в среднем заведении Голуэя обходится в 16 евро, то в Дублине это же будет стоить уже 20 евро.

Дешевле в городе будут и транспортные услуги, особенно когда речь идет о такси – здесь разница может достигать 35%.

Месячная аренда жилья в Голуэе будет дешевле столицы на 17-27%, в зависимости от размера. Также бюджетнее будут и местные гостиницы и хостелы, а качество их будет на порядок выше.

В частности, на популярных сервисах по бронированию жилья цены на койко-места в общих номерах хостелов в Голуэе стартуют от 29 евро за ночь, тогда как апартаменты или отдельные номера в местных гостиницах стоят от 168 евро за ночь. Да, сумма немалая, но такая ситуация по всей стране – из-за того, что там ощутимый кризис на рынке недвижимости, вариантов размещения мало, а, соответственно, и цены немалые.

Что посмотреть в Голуэе

Голуэй относительно небольшой город, с населением около 86 тысяч человек, так что все самые интересные локации там размещены очень компактно – вполне реально обойти все пешком за один день, не пользуясь общественным транспортом.

Основная жизнь в Голуэе бурлит в так называемом Латинском квартале (The Latin Quarter) – ярком пешеходном районе в центре города, где сосредоточено большое количество баров, ресторанов, пабов, магазинов и туристических отелей. Так что если вы ищете, что бы перекусить и где повеселиться – вам нужно сюда (кстати, обязательно попробуйте местные голуэйские устрицы – они очень большие и мясистые, но стоят сравнительно недорого).

А еще это место очень фотогеничное – с его небольшими цветными домиками, уличными гирляндами и неоновыми огоньками.

Еще одно популярное место, где собираются гости и жители города – Испанская арка (Spanish Arch), также известная как "слепая арка". Это сооружение было построено в 16 веке как часть городской стены и сейчас является одной из двух сохранившихся до наших частей арок старого города Голуэя.

Обычно у арки устраиваются ярмарки и различные мероприятия, но люди там любят даже просто собираться, чтобы посидеть на берегу городской реки Корриб.

От арки начинается так называемый Длинный путь (The Long Walk) – городской променад вдоль набережной прямо к голуэйским докам (Galway Docks). Это довольно узнаваемое место – именно его изображение, с выстроенными в строчку небольшими домиками над рекой, можно чаще всего увидеть на открытках или путеводителях по Голуэю.

В этом же районе расположен городской причал, где собирается много яхт и рыбацких лодок, а также плавают лебеди и утки. Поэтому замечательные фото вам гарантированы.

Третья популярная "точка сбора" в Голуэе – площадь Эйр (Eyre Square). Здесь также можно найти много заведений питания и магазинов, а еще есть уютный сквер с разнообразными скульптурами, где можно посидеть в хорошую погоду.

Среди городских исторических памятников, пожалуй, самым известным является Собор Вознесения Богоматери и Святого Николая (Cathedral of Our Lady Assumed into Heaven and St Nicholas), более известный как Голуэский собор (Galway Cathedral). Многие туристы ошибочно считают, что это довольно древнее сооружение, хотя на самом деле его строительство начали только в середине 18 века. Собор представляет собой смесь готического стиля с ренессансом, а внутри поражает посетителей своими витражами и мозаиками.

Также обязательно стоит прогуляться вокруг уже упомянутого выше University of Galway. По случаю основания университета в середине 19 века, специально для него было построено невероятно красивое четырехугольное здание с внутренним двориком – когда прогуливаешься вдоль этих серых каменных стен, окутанных плющом, создается впечатление, будто попал в Хогвартс.

Кроме того, в пределах города доступны несколько пляжей, где можно купаться (главное не наткнуться на отлив). В частности, популярным является South Park Beach неподалеку от бухты Голуэя.

Там же рядом есть замечательный парк с полянами, где местные любят активно проводить досуг. Здесь можно и в футбол поиграть, и побегать, и размяться.

Если же есть время и вдохновение – дальше отсюда можно прогуляться к крошечному острову Маттон (Mutton Island) с одноименным маяком начала 19 века, который соединяется с городом искусственной дамбой. С 1970-х годов маяк уже не выполняет свои прямые функции, и, к сожалению, попасть на сам остров сейчас нельзя – в конце дамбы туристов ждет неприятный сюрприз в виде огромного забора.

Еще один популярный в Голуэе пляж расположен в жилом районе Солтхил (Salthill) примерно в двух километрах от центра – Grattan Beach. Он привлекает как тех, кто хочет поплавать в Атлантическом океане (ну ладно, в заливе Голуэй), так и тех, кто хочет понаблюдать за птицами и пособирать ракушки.

Куда поехать за пределами города

Если же вы заехали в Голуэй на несколько дней и уже успели посмотреть все самое интересное в городе, можно устроить себе несколько увлекательных выездных экскурсий.

Наибольшей популярностью среди туристов пользуются поездки к живописным скалам Мохер – одному из самых красивых мест Ирландии. От главного вокзала Голуэя туда ежедневно курсируют по несколько прямых рейсовых автобусов, также у местных туристических фирм можно приобрести организованную экскурсию. Подробнее о поездке к скалам Мохер читайте в нашем отдельном материале.

Также именно из Голуэя отправляются паромы на Аранские острова – это еще одна самобытная туристическая жемчужина Ирландии, привлекающая туристов невероятными зелеными пейзажами и традиционным образом жизни. Всего в состав этого отдаленного архипелага входят три острова – Инишмор, Инишмаан и Инишир, которые стали более популярны после выхода фильма Мартина Макдонаха "Банши Инишерина" 2022 года, с Колином Фарреллом и Бренданом Глисоном в главных ролях.

Кроме того, за полтора-два часа на автобусе из Голуэя можно доехать до уютного городка Вестпорт, который прекрасно подойдет туристам, ищущим спокойствия и единения с природой. Больше об этом месте читайте в нашем отдельном материале.

Ну а любители кайтсерфинга могут проехать еще немного дальше – к пляжу Кил на острове Акилл. Причем это место стоит внимания даже если вы не фанат активного водного отдыха – виды там невероятные, такая себе настоящая "маленькая Ирландия". Подробнее читайте в нашем отдельном материале.

Те же, кто не хочет далеко отъезжать от Голуэя, могут съездить на пару часов исследовать один из окрестных старинных замков. На самом деле, их в окрестностях города немало, но наш выбор остановился на замке Онанейр (Aughnanure Castle) на берегу Лох-Корриб – второго по величине озера Ирландии. Возможно, это и не самый большой из местных замков, но до него вполне реально добраться общественным транспортом чуть больше чем за час без пересадки.

Этот замок типа рыцарская башня был построен в 15 веке и довольно неплохо сохранился до наших дней.

Кроме атмосферных фото и прекрасных пейзажей он приятно поражает гостей и своей познавательной функцией – внутри замка есть довольно информативные стенды, которые прекрасно рассказывают о том, как жили ирландцы тех времен.

В качестве бонуса получите прогулку по освежающему лесу – от автобусной остановки до замка через него идти около 20 минут. Также можно прогуляться вокруг замка. Стоит только учесть, что посетить замок можно лишь с марта по ноябрь.

***

Ирландия хоть и страна небольшая, но на самом деле она может много чего интересного предложить туристам. Стоит лишь немного сойти с проторенных троп.

Марина Григоренко