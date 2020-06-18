Eurostar введет использование технологии распознавания лиц

Запуск системы запланирован на конец марта 2021 года, и установлена она будет на международном вокзале Сент-Панкрас в Лондоне.

Компания высокоскоростных железнодорожных пассажирских перевозок в Европе Eurostar с марта следующего года начнет использовать технологию распознавания лиц.

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По мнению компании, это позволит ускорить и упростить процесс регистрации пассажиров и посадки в поезда, а также ограничить физические контакты пассажиров и сотрудников, передает kommersant.

Систему распознавания лиц, которую будет использовать Eurostar, разработала британская технологическая компания iProov в партнерстве с канадской WorldReach Software. Запуск системы запланирован на конец марта 2021 года, и установлена она будет на международном вокзале Сент-Панкрас в Лондоне. При бронировании билетов онлайн пассажиру будет предложено отправить Eurostar фотографию паспорта и селфи для подтверждения личности.

Пассажирам, прошедшим такую процедуру верификации, будет предложено пройти к поезду через отдельный «биометрический коридор», не предъявляя при этом документы и билеты. Компания подчеркивает, что процедура верификации полностью добровольная и пассажиры, не желающие ее проходить, могут по-прежнему предъявлять билеты и документы.

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