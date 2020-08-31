Посетить дворец можно будет в пятницу, субботу и воскресенье.

Церемониальная резиденция президента Украины, которая размещается в Мариинском дворце, станет доступной для экскурсий с 4 сентября.

Как сообщили в Офисе президента посетить дворец можно будет в пятницу, субботу и воскресенье с 10:00 до 17:00.

"Для этого необходимо предварительно забронировать дату и время своего визита на сайте http://m-palace.com.ua, а непосредственно перед началом экскурсии - купить билет. Экскурсия продлится 45 минут", - говорится в сообщении.

Сколько будет стоить билет

Стоимость билета составляет 150 грн, для льготных категорий граждан - 75 грн. Бесплатными экскурсии будут для детей до 7 лет.

Каждый четверг доступ во дворец будут иметь только организованные группы школьников. Для них будет предусматриваться особая программа экскурсии с учетом их возраста, класса и специфики исторического периода, который они изучают.

Что будет доступно для просмотра

Во время экскурсии можно будет ознакомиться с экспозицией картин и подарков президентов Украины, церемониальным залом, залом для переговоров.

В Офисе президента отметили, что дворец является памятником дворцовой архитектуры стиля барокко и внесен в реестр памятников национального культурного наследия.

Мариинский дворец: История

Исторически дворец и парк возле него, обычно, назывались Царский (Императорский) дворец и Царский сад, ведь сооружение киевского дворца в середине XVIII века приходится на правление императрицы Елизаветы Петровны. Решение о строительстве дворца в Киеве было принято в 1744 году. Проект разработан под руководством знаменитого итальянского архитектора Бартоломео Растрелли. Считается, что образцом для киевского дворца стал дворец Алексея Разумовского в Перово под Москвой. В 1812 и 1819 годах случились пожары, уничтожившие часть здания. Русский архитектор Карл Маевский во время реставрационных работ придал дворцу новые стилевые черты.

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В 1917 году большую часть дворца занял Исполнительный комитет новой демократической городской власти Киевского объединенного комитета общественных организаций. Сооружение фактически стало центром городского самоуправления в начальной фазе революции. В конце января 1918 года дворец заняли большевики. Здесь разместились военное командование, штаб и пресловутое ЧК. Дворец превратился в тюрьму, а прилегающий парк стал местом расстрелов и захоронений. В 1941-1943 годах большая часть сооружения стояла пустой, а с 1946 по 1949 год шли ремонтно-реставрационные работы под руководством архитектора Павла Алешина.

После восстановления государственной независимости Украины в 1991 году дворец стал официальной резиденцией главы государства. Здесь проводятся саммиты, официальные приемы на высшем уровне, церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств, наград, встречи иностранных делегаций на высшем уровне и т.п. Также во дворце произошло важное историческое событие - в 1992 году последний президент УНР в изгнании Николай Плавюк передал клейноды эмиграционного правительства УНР новоизбранному президенту независимой Украины Леониду Кравчуку. С 2003 по 2017 годы дворец был на реставрации.

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Автор: УНИАН