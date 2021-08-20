Фактически это филиал оригинального музея, который появился в Нью-Йорке в 2016 году.

В Сингапуре открылся Музей мороженого, который в первый же день создал фурор в Instagram.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

На открытие этой достопримечательности ушли три года — его появление оттягивали, в том числе, и из-за пандемии коронавируса.

Фактически это является филиалом оригинального музея, который открылся в Нью-Йорке в 2016 году.

Музей занимает площадь более 5,5 тыс. кв. м и расположен в пяти зданиях. По всей территории расположено множество различных инсталляций и фотозон, в том числе пять кафе, где можно попробовать мороженое с самыми экзотическими вкусами, дискотека и даже бассейн глубиной в 60 см.

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Напомним, ранее мы писали, что в Сингапуре планируют построить экологически чистый город будущего "Тенга" с фермами и подземной железной дорогой.

Также УНИАН о том, что уже скоро между Украиной и Сингапуром может появиться прямое авиасообщение.

Автор: Станислав Кожемякин