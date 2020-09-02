Правительство поддержало открытие регулярного воздушного сообщения с Сингапуром и Исландией.

Правительство поддержало открытие регулярного воздушного сообщения с Сингапуром и Исландией, одобрив распоряжения о подписании соглашений между Украиной и правительствами этих стран о воздушном сообщении.

Как сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры, соответствующие решения были приняты на сегодняшнем заседании правительства.

"Несмотря на кризис авиационной отрасли во всем мире, связанный с пандемией COVID-19, мы продолжаем работу по расширению перечня стран, с которыми сотрудничаем в авиаперевозках. Мы готовимся к заключению двух межправительственных соглашений о воздушном сообщении с Сингапуром и Исландией. Сегодня соответствующими распоряжениями правительство одобрило проекты этих соглашений и уполномочило председателя Государственной авиационной службы подписать их от украинской стороны ", - цитирует пресс-служба министра инфраструктуры Владислава Криклия.

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Отмечается, что соглашения будут определять порядок регулирования международных полетов при эксплуатации договорных линий между Украиной и Сингапуром и между Украиной и Исландией, порядок назначения авиапредприятий, устанавливать условия, согласно которым авиапредприятиям будут предоставляться и отменяться разрешения на выполнение регулярных полетов, предусматривать взаимное признание удостоверений членов экипажа, содержать положения относительно авиационной безопасности и тому подобное.

«В частности, соглашение о воздушном сообщении между Украиной и Исландией также будет устанавливать механизм инспектирования авиапредприятий с целью оценки их соответствия стандартам Международной организации гражданской авиации. Оно не предусматривает никаких ограничений по частоте, пунктам отправления/прибытия на территориях обеих стран для осуществления регулярного воздушного сообщения, а также количеству авиапредприятий, которые могут быть определены для осуществления таких перевозок», - говорится в сообщении.

Ранее правительство поддержало ратификацию протокола о либерализации воздушного сообщения между Украиной и Катаром.

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Автор: Александр Куницкий