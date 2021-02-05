Ранее ресторанам и кафе было предписано закрываться не позднее 01:00.

В Дубае запретили мероприятия со скоплением больших групп людей. Запрет, в частности, коснется бранчей по выходным.

Читайте такжеВ Дубае из-за коронавируса закрывают бары и пабыСоответствующее распоряжение издал Департамент туризма и коммерческого маркетинга Дубая. Уточняется, что на территории отелей будет запрещена музыка.

Этот запрет последовал за информацией о введении ограничений на территории Дубая со 2 февраля 2021 года в качестве мер профилактики коронавируса. Так, норма заполняемости кинотеатров, развлекательных центров и спортивных комплексов была сокращена до 50%; отелей, торговых комплексов и бассейнов – до 70% от общей вместимости помещений.

Ресторанам и кафе было предписано закрываться не позднее 01:00. Развлекательные мероприятия и концерты в ресторанах также остаются под запретом. Бары и пабы были закрыты. Как ожидаются, новые ограничения будут действовать в течение всего февраля 2021 года.

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Автор: УНИАН