Звезда попробует себя в другой сфере.

Известная актриса Кристен Стюарт, сыгравшая главную роль во всех частях фильма "Сумерки", заявила о своем решении поставить на паузу актерскую карьеру. Об этом пишет издание Variety.

"Не могу дождаться, когда мои агенты прочитают новость, что я хочу поставить на паузу актерство", - заявила девушка в интервью.

По словам Стюарт, уже около пяти лет она ищет финансирование для своей киноленты. Девушка хочет попробовать себя в режиссуре фильмов. В частности, в киноработе "Хронология воды".

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"Я собираюсь снять этот фильм, прежде чем работать на кого-то другого. И да, я наконец оставлю актерское мастерство. Я не сниму ни одного фильма, пока не сделаю этот фильм. Я вам это точно говорю. Я думаю, так будет лучше", - сказала актриса.

Что известно о Кристен Стюарт

Кристен Стюарт- американская актриса, которая удостоенная множества престижных наград. В частности, была номинанткой на премию "Оскар", в 2010 году получила специальную награду BAFTA в категории "Новая звезда". Далее журнал Forbes назвал ее "Самой высокооплачиваемой актрисой". В 2020 году Кристен получила награду "Актриса десятилетия" от Ассоциации голливудских критиков.

Напомним, о своем решении не сниматься в фильмах объявила недавно и актриса Марго Робби. Женщина уверена, что после популярной киноленты "Барби" ее лицо может раздражать зрителей. Звезда хочет взять паузу и тоже стать режиссером.

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