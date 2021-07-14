Каждому экспонату дали не столько академическое, сколько ироническое описание с отсылкой к теме секса.

Сайт Pornhub создал тематические аудиогиды под названием "Классическая обнаженная натура" для шести крупнейших музеев мира, чтобы побудить людей чаще их посещать и внимательнее изучать классические произведения.

"Некоторые люди считают музеи скучными или душными. Но что если мы скажем вам, что в них хранится коллекция бесценного порно? От оргий до игр на свежем воздухе и манипуляций - приготовьтесь наслаждаться каждой сценой этих удивительных шедевров" - описывают проект на платформе Pornhub.

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Избранные произведения искусства и скульптуры можно посмотреть онлайн или лично посетив залы Лувра, Музея д'Орсе, галереи Уффици, Метрополитен-музея, Лондонской Национальной галереи и музея Прадо.

Pornhub разработал карту, которая поможет посетителям с легкостью отыскать в коллекции нужные экспонаты. Озвучила интерактивные аудиогиды порноактриса и амбассадор бренда Аса Акира, передает ТСН со ссылкой на The Art Newspaper.

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Автор: Иван Бойко