Самые дешевые авиабилеты на рейсы Киев-Ларнака Cyprus Airways стоят от 135 евро в обе стороны.

Cyprus Airways 12 мая возобновила на регулярной основе полеты из третьего по величине города Кипра Ларнака в киевский аэропорт "Борисполь".

Об этом сообщает Avianews.

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Авиакомпания будет летать по этому маршруту два раза в неделю — в начале по средам и воскресеньям, а с конца июня — по понедельникам и пятницам.

Самые дешевые авиабилеты на рейсы Киев-Ларнака Cyprus Airways стоят от 135 евро в обе стороны. В эту цену включена перевозка только небольшой ручной клади с размерами до 35х20х20 см.

Билеты Киев-Ларнака по тарифу с одним местом багажа до 23 кг и увеличенной ручной кладью с габаритами до 55х40х20 см и весом до 10 кг стоят от 220 евро в обе стороны.

В этот летний сезон Cyprus Airways намерена также запустить рейсы из Ларнаки в Одессу. Сейчас в расписание внесены рейсы с 8 июля с частотой один раз в неделю по четвергам. С 19 июля авиакомпания планирует добавить второй рейс по понедельникам.

Въезд для украинцев

Туристы из Украины могут въезжать на Кипр, однако за 72 часа до вылета необходимо пройти ПЦР-тест на коронавирус и повторно сдать анализ по прилету на остров.

Что этому предшествовало

С 10 мая 2021 года Кипр облегчил въезд для вакцинированных туристов. Власти Кипра ослабили карантин на острове и разрешили работу заведений общепита, культуры, торговых центров и казино.

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Автор: Елена Коваленко