Нарушителям грозит штраф до 26 тысяч евро.

Главная туристическая достопримечательность в хорватском городе Пула – красивейший Голубой грот – вынуждена официально закрыться для всех посетителей из-за переполненности и экологического ущерба.

Как пишет Express, пещера является частью сети Natura 2000, европейской инициативы по сохранению видов. Она дает убежище различным видам летучих мышей, находящимся под защитой закона, и средиземноморским тюленям-монахам, одному из самых исчезающих морских видов в мире.

Хорватские власти заявили, что чрезмерное скопление людей, неконтролируемые посещения и разрушение среды обитания вынудили их действовать немедленно.

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"Там были установлены незаконные фонари, люди входили с факелами, байдарками, пловцами, дайверами... Это не просто нежелательные действия; они полностью запрещены в любой пещере Хорватии", — отметил Сандро Дуймович из Natura Histrica.

Также чрезмерная посещаемость повысила уровень вредных бактерий, таких как кишечная палочка, из-за которых вода стала небезопасной для купания, а переполненность байдарками привела к несчастным случаям, спорам между пользователями и повреждению естественной береговой линии.

Теперь Голубой грот будет строго контролироваться, а плавающий барьер будет отмечать вход. Тем, кто проигнорирует ограничения и войдет в пещеру, грозят штрафы.

Для физических лиц штраф составляет 132 евро, а для юридических лиц он может достигать 26 000 евро, сказала Сильвия Буттиньони, директор Natura Histrica.

Отмечается, что власти оценят поведение туристов этим летом, если это будет сочтено необходимым, пещера может быть навсегда закрыта.

Ранее эксперты посоветовали семь малоизвестных древних городов Европы, которые можно посетить вместо переполненного туристами Рима.

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