"Дистанция и проверка температуры": эксперт спрогнозировал, каким будет курортный сезон-2020

Эксперт считает, что туристические страны будут готовы пойти на дополнительные затраты по объективным причинам.

В популярных туристических странах, куда после снятия карантина смогут поехать граждане Украины, будут введены жесткие санитарные правила.

Такое предположение высказал вице-президент Украинской ассоциации туристических агентств Максим Дереза, передает «Обозреватель». "Маски в аэропорту и в самолете, тепловизоры, которые будут фиксировать на расстоянии температуру людей, дезинфекция помещений", – сказал он.

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По словам эксперта, в гостиницах расстояние между столиками, между шезлонгами и другими подобными объектами будет не менее допустимой санитарной нормы. "Обязательно наличие профильного врача, обязательно наличие места в отеле, куда можно будет изолировать людей, у которых будет выявлена инфекция", – добавил он.

В этом контексте Дереза подчеркнул, что страны будут готовы пойти на дополнительные затраты по объективным причинам. "Когда туризм в стране занимает значительную долю ВВП, когда в этой отрасли задействованы миллионы людей, конечно, страна, пусть и с определенными ограничениями, но будет выходить из кризиса и запускать туризм", – сказал он.

Как сообщал УНИАН, уже 1 июля 2020 года Грузия намерена открыть свои границы для международного туризма.