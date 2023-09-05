Больше всего жалоб касалось душевых кабинок в отелях.

Отправляясь в отпуск, многие туристы мечтают, чтобы в номере отеля или арендованном на Airbnb жилье было так же комфортно, как и дома. Однако выбрать хороший отель получается далеко не всегда.

Пользователь Reddit под ником r/travel предложил подписчикам рассказать, что их больше всего не устраивает в отеле/Airbnb.

"Я начну первым: свет. Меня шокирует, как редко я вижу плотные шторы. Еще хуже, это комнаты с большим количеством бытовой техники или электроники, которая всегда горит ярким светом... Блоки переменного тока и панели управления, телевизоры, датчики дыма, духовки... Иногда я задаюсь вопросом, останавливались ли когда-нибудь дизайнеры отелей в своих отелях? Или все путешествуют с маской для сна?", – написал инициатор обсуждения.

Видео дня

В свою очередь пользователь guywitha306areacode пожаловался, что его часто огорчают душевые.

"С душем почти всегда что-то не так. Либо слив забит, либо сливается медленно. Нет занавесок для душа или способа защитить пол от воды. Нет коврика. Либо низкое давление, либо недостаточно горячей воды для более чем одного человека. Плесень, грибок. Насадка для душа слишком низко для человека среднего роста или насадка, у которой нет зажима, чтобы удерживать ее на стене. Этому списку нет конца... Вы научитесь ценить хороший душ, когда найдете его", – написал он.

Многие другие пользователи также оказались недовольны душевыми комнатами – особенно много жалоб было на отсутствие приватности в душевых кабинках в общих банных комнатах.

"Серьезно? Большинство путешественников что ли тайные вуайеристы и эксгибиционисты?", – съязвил пользователь з ником hatetochoose.

Тем временем, пользователь jredland поделился своими претензиями к владельцам жилья на сервисе Airbnb.

"Нет самостоятельной регистрации. Ненавижу назначать время встречи только для того, чтобы получить ключи и узнать, как пользоваться телевизором, который я никогда не включу", – объяснил путешественник.

Кроме того, jredland пожаловался, что часто на съемном жилье бывает недостаточно туалетной бумаги, мыла, шампуня и капсул для кофеварки: "Очень сложно найти правильный размер капсулы среди более чем 50 вариантов".

Также пользователи Reddit жаловались на недостаточное количество или неудобное расположение электрических розеток и отутствие переходников к электроприборам с вилками другого типа.

Еще одна распространенная жалоба – платные полотенца и постельное белье в отелях.

"Кто вообще думал, что это нормально?!? Конечно, я мог бы взять с собой в чемодан одно полотенце только для пляжа, но я определенно не путешествую с простынями точного размера, которые мне понадобятся для кроватей по всему дому на Airbnb!", – негодует пользователь Angle_Of_The_Sangle.

Как сообщал УНИАН, ранее пользователи Reddit рассказали о своих самых глупых ошибках, совершенных в путешествиях. Самыми распространенными оказались случаи невнимательности при бронировании, но были и более эксцентричные оплошности.

Также пользователи платформы показали ужасные фото, которые навсегда отобьют желание арендовать жилье на Airbnb.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.