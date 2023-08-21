Самыми распространенными оказались ошибки в бронировании, но были и более эксцентричные оплошности.

Пользователи Reddit рассказали о своих самых глупых ошибках, совершенных в путешествиях.

Запустил тред пользователь под ником Medium-Decision6899, который рассказал, что он забыл отцепить личную сигнализацию с сумки перед сдачей ее на контроль в аэропорту. Получил он свой багаж обратно уже без сигнализации.

"Я подозреваю, что шнур выдернули во время проверки, и бедным сотрудникам аэропорта пришлось разбить его, чтобы он перестал орать на них. Извините ребята", – написал он.

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Ошибки остальных пользователей, отозвавшихся на вопрос, были менее эксцентричными: в топе были ошибки в бронировании и путаница с временем/местом.

"Я забронировал поезд из Венеции на сайте trenitalia. Когда поезд так и не прибыл, я обнаружил, что заказал автобус. Мы пропустили это", – рассказал пользователь под ником MaddBadger.

"Я заказал билет на экскурсию в музей Анны Франк и простоял очередь. Билет был на следующий год", – пожаловался пользователь DICKASAURUS2000.

"Поехал не в тот аэропорт в Берлине и пропустил свой рейс", – рассказал пользователь Mcshizballs.

"Прибыл на рейс к 1:00 pm вместо 1:00 am. На 12 часов позже. Рейс был из Индии в США, так что это была очень дорогая ошибка", – пожаловался пользователь bradkwells.

"Однажды я забронировал месяц на airbnb не на тот месяц", – рассказал пользователь Bruce_e.

"Не я, а мой муж. Накануне нашей первой поездки в Барселону он заметил, что срок действия его паспорта истек. На тот момент стоимость проживания в отеле была невозвратной, поэтому я попрощалась и отправилась в путешествие в одиночку", – написала пользовательница Trekker_Cynthia.

А вот оплошность пользователя под ником inbelfast получила весьма неожиданное продолжение.

"Проводя очень пьяную ночь в Таиланде, я отдал свой кошелек прекрасной паре, с которой мы провели день в поездке, чтобы обезопасить себя, поскольку у меня не было карманов в шортах. Излишне говорить, что я проснулся на следующий день, и карма меня настигла", – поделился он.

Впрочем, для него история окончилась хорошо: один человек из пары разыскал его на LinkedIn через какое-то время и вернул кошелек.

А вот пользователю CalmAsYouAre повезло меньше – из-за собственной оплошности он потерял немалую сумму денег.

"Оставил все наличные и удостоверение личности в моем сейфе в номере отеля в Мексике и отправился в город только с одной кредитной картой. Не осознавал этого, пока мне не пришлось попытаться доехать до отеля, и никто не мог принять кредитку... Пришлось просить владельца магазина снять с моей карты наличные – он снял с меня 80 долларов и дал мне 30 долларов", – пожаловался горе-турист.

Тем временем, пользователю hugobosslovescandles из-за собственной ошибки понадобилась помощь врача.

"Пошел в недельный поход в Гранд-Каньон в колледже, и забыл упаковать хотя бы одну сменную пару нижнего белья. Мне пришлось пойти к врачу, когда я вернулся домой, так как у меня была такая сильная сыпь на мошонке", – поделился печальным опытом бедолага.

Как сообщал УНИАН, ранее портал Stuff NZ опубликовал список из трех раздражающих привычек туристов, чтобы те смогли учиться на своих ошибках и стать лучшими гостями в будущем.

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