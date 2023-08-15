Иногда лучше заплатить немного дороже за номер в отеле с проверенной репутацией, чем полагаться на порядочность незнакомцев.

Иногда вещи не оправдывают ожиданий. А иногда есть понимание, что тебя откровенно обманули. Путешественники показали "потрясающие" фотографии арендованного жилья для отпуска, которое оставило у них поистине незабываемые воспоминания.

Так, один из пользователей Reddit сказал, что они получили больше, чем рассчитывали, когда зашли в свое временное жилье, арендованное через Airbnb. Внутри они обнаружили секс-подземелье, которое не было указано в списке и "даже не было скрыто".

Один из комментаторов под фото отметил, что изображенное "выглядит как совсем простенькое сексуальное подземелье", которому не достает большей части принадлежностей, необходимых для настоящего секс-подземелья.

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"Нет скамейки для порки, нет хорошей веревки, цепей или чего-то еще, только секс-качели и пара случайных ремней. Не знаю, как выглядит остальная часть AirBnB, но я даю этому секс-подземелью 1 звезду из 5", – отметил он.

Другой пользователь Reddit показал фото туалетной комнаты, где не было туалетной бумаги, однако была "декоративная табличка" с надписью:

"Ты никогда не знаешь о том, что у тебя есть, пока оно не исчезнет. Туалетная бумага, например".

Часто мы выбираем место для проживания ориентируясь на то, присутствует ли там определенная услуга. Например, участник форума Reddit арендовал частный домик именно потому, что там в описании была указана гидромассажная ванна. Однако увиденное на месте его шокировало.

"Пахло ужасно. Ее, очевидно, не чистили никогда", – написал он под фото.

Следующее фото вообще трудно как-то комментировать. Автор снимка просто предложил всем желающим попытаться отыскать разницу между тем, как комната выглядела на фото в объявлении и как – на самом деле.

Ну и в завершение немного классики. Вы же знаете эти замечательные объявления, где сказано, что номер с окнами в сторону моря? Да-да! Те самые, где между морем и окнами еще возвышается другой корпус гостиницы, о котором в объявлении ничего не упоминается. Здесь почти то же самое.

"Я зарезервировал комнату с "видом на море"... Не могу жаловаться", - написал турист, отмечая, что краешек моря действительно виден из окна.

Туристические проблемы

Как писал УНИАН, выбирая место для остановки в путешествии, обязательно обращайте внимание на все условия размещения в отеле или хостеле. Что будет в противном случае, рассказал турист, который забыл проверить в хостеле одну мелочь, и это испортило ему отдых.

А в Италии двух туристов разозлила дополнительная плата в кафе за простую просьбу, которую в любом другом месте выполнили бы с улыбкой и бесплатно. Впрочем, у владелицы кафе была своя правда.

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