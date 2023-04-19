Он заявил, что в этом году публичного доступу к пляжам и побережью Одессы не будет.

В Одессе могут закрыть все морские побережья и пляжи для отдыха с целью обеспечения безопасности местного населения, которое в прошлом году проигнорировало запрет властей купаться в акватории.

Об этом сообщил спикер оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в эфире телемарафона. По его словам, в этом году повтора "танцев на костях" не будет.

"Публичного доступа к пляжам Одессы не будет. Мы должны дать возможность людям отдыхать. И, прежде всего, защитники должны получить определенный перечень услуг. Больших концертов не будет. "Танцев на костях" не будет", - сказал Братчук

По его словам, разминирование черноморской акватории возможно только после окончательной победы Украины.

Одессе угрожает опасность - Гуменюк сделала заявление

Напомним, что накануне руководитель Объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк также отменила "взрывной" пляжный курорт для одесситов, напомнив, что в прошлом году немало украинцев погибли или стали калеками, подорвавшись на минах РФ. В частности, особенно поразил случай, когда украинцу оторвало голову.

Она предупредила, что РФ, вероятно, готовит массированный ракетный обстрел города на 2 мая - день памяти по погибшим на Куликовом поле. Поэтому местным жителям стоит особенно серьезно отнестись к сигналам воздушной тревоги в этот день, а не мечтать об отдыхе на пляже.

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