Сегодня проукраинские активисты намерены провести марш в центре Одессы.

В Одессе правоохранители взяли под охрану Куликово поле и Соборную площадь, где сегодня проходят мероприятия, посвященные годовщине массовых беспорядков 2014 года.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, территорию проверили взрывотехники на наличие опасных предметов. В частности, оружия и боеприпасов. В проверке задействованы кинологи с собаками.

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На Куликовом поле со стороны Итальянского бульвара и на пересечении улиц Канатной и Пироговской установили фильтрационные пункты. Вокруг обеих площадей ограничено движение транспорта.

«Весь комплекс превентивных действий, проводят правоохранители, обусловлен необходимостью не допустить нарушений общественного порядка и угрозы безопасности людей во время мероприятий по случаю чествования памяти погибших 2 мая 2014, которые вскоре начнутся в центральной части города», - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, проукраинские активисты в день годовщины массовых беспорядков 2014 года планируют в центре Одессы провести марш. В центре города и на Куликовом поле уже традиционно возлагают цветы.

Сегодня, 2 мая, безопасность в городе осуществляют более 2,5 тыс. правоохранителей.

События 2 мая в Одессе

2 мая 2014 года проукраинские активисты намеревались провести марш «За единство Украины». Они хотели пройти от Соборной площади в парк им. Тараса Шевченко, где тогда проходил футбольный матч. Но им помешали представители антимайдана, колонна которых преградила движение участникам марша.

В результате начались массовые беспорядки с участием пророссийских и проукраинских активистов.

Начались столкновения в центре города (на Греческой площади), где были застрелены несколько человек, в частности, проукраинские активисты. Затем сторонники независимости Украины пришли на Куликово поле, на котором располагался палаточный городок сепаратистов. Палатки загорелись, начался пожар в Доме профсоюзов - из-за пожара (огня, дыма, падения из окон горящего здания) погибли 42 человека.

Всего в событиях 2 мая 2014 года погибло 48 человек, пострадали более 200.

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Автор: Лариса Козовая