По словам Натальи Гуменюк, не исключено, что захватчики готовят для одесситов "шоковую терапию".

Российские военные могут на 2 мая готовить массированный удар по Одессе. Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в медиацентре Украина-Одесса сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, комментируя отсутствие в последнее время вражеских обстрелов Одессы.

"Нельзя исключать, что они (оккупанты – УНИАН) готовят отсроченный ракетный удар, типа шокового воздействия... мы помним, что для Одессы являются знаковыми датами 2 мая и 9 мая... и это даты, к которым враг может подготовиться тщательно", - сказала Гуменюк.

По ее словам, также отсутствие обстрелов Одессы может быть вызвано мощным штормом в Черном море и нехваткой ракет у врага.

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Беспорядки в Одессе 2 мая 2014 года

2 мая 2014 года в Одессе в результате массовых беспорядков при участии пророссийских и проукраинских активистов погибли 48 человек, пострадали более 200.

Начались эти столкновения в центре города (на Греческой площади), где были застрелены несколько человек, в частности проукраинских активистов. Затем сторонники независимости Украины пришли на Куликово поле, на котором располагался палаточный городок сепаратистов.

Палатки вспыхнули, началась пожар в Доме профсоюзов, в которой также погибли люди. Всего из-за пожара (огонь, дым, падение из окон горящего здания) погибли 42 человека.

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