Рейтинг составлялся на основании данных аэропорта "Борисполь".

Самыми популярными направлениями из аэропорта "Борисполь" в начале летней навигации 2021 года станут курорты Египта и Турции.

Об этом пишет avianews.com ссылаясь на расписание рейсов аэропорта за апрель.

Лидером по количеству рейсов стал Шарм-эль-Шейх. На апрель авиакомпании подали заявки на выполнение 305 рейсов на этот египетский курорт, что, в среднем, составляет более 10 вылетов в день.

Вторым по количеству запланированных рейсов стал еще один курорт в Египте - Хургада. Туда заявки поданы на 194 рейса.

На третьем месте оказалась турецкая Анталья - 157 рейсов. Далее следует Стамбул - 130 заявленных рейсов.

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Пятым идет по количеству запланированных рейсов из "Борисполя" в апреле оказался Дубай (102). Он, так же как курорты Египта и Турции, открыт для украинских туристов.

В ТОП-10 направлений начала летней навигации также вошли Тель-Авив (98 рейсов), Амстердам (88), Минск (60), Прага (60) и Тбилиси (58).

Как отмечает avianews.com, рейтинг составлялся на основании данных аэропорта "Борисполь". В нем учитывались все заявки авиакомпаний на выполнение рейсов в апреле. Всего авиаперевозчики намерены совершать полеты по более чем 50 международным маршрутам.

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Автор: Александр Топчий