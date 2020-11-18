Украина планирует подписать соглашения о безвизе с Индонезией / фото пресс-службы «1+1»

Кабинет министров одобрил проект соглашения с правительством Республики Индонезия о взаимной отмене визовых требований.

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Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее распоряжение принято на заседании правительства.

Решение принято без обсуждения.

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Автор: Леся Лещенко