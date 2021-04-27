Разрешение предусматривает неограниченную частоту полетов по этим направлениям, а также неограниченные сроки действия права на выполнение рейсов.

Государственная авиационная служба Украины разрешила новой украинской авиакомпании Bees Airline выполнять регулярные рейсы из Киева во Львов, Одессу и Херсон.

Соответствующий приказ Госавиаслужбы размещен на ее сайте.

В частности, разрешение предусматривает неограниченную частоту полетов по этим направлениям, а также неограниченные сроки действия права на выполнение рейсов.

Ранее в апреле украинская авиакомпания Bees Airline сообщила, что c 11 июня запускает прямые регулярные рейсы из Херсона в Тбилиси (Грузия).

Читайте такжеWindrose будет летать из Киева на родину Зеленского

Авиакомпания Bees Airline: что известно

31 марта Bees Airline начала продажу авиабилетов на международные регулярные рейсы.

Ранее в марте государственная авиационная служба Украины разрешила авиакомпании осуществлять полеты по 29 маршрутам, в частности, по 16 чартерным и 13 регулярным.

Авиакомпания Bees Airline была зарегистрирована в конце 2019 года. Аэропортом базирования является международный аэропорт "Киев" имени Сикорского.

На сайте авиакомпании сообщается, что вначале авиационный парк Bees Airline будет состоять из двух воздушных среднемагистральных судов типа Boeing 737-800 NG на 189 мест 2010 года выпуска, и уже весной 2021 года флот авиакомпании пополнится еще двумя воздушными судами типа Boeing 737-800 NG.

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.

Автор: Павел Степанец