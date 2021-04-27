Государственная авиационная служба Украины разрешила новой украинской авиакомпании Bees Airline выполнять регулярные рейсы из Киева во Львов, Одессу и Херсон.
Соответствующий приказ Госавиаслужбы размещен на ее сайте.
В частности, разрешение предусматривает неограниченную частоту полетов по этим направлениям, а также неограниченные сроки действия права на выполнение рейсов.
Ранее в апреле украинская авиакомпания Bees Airline сообщила, что c 11 июня запускает прямые регулярные рейсы из Херсона в Тбилиси (Грузия).
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Авиакомпания Bees Airline: что известно
- 31 марта Bees Airline начала продажу авиабилетов на международные регулярные рейсы.
- Ранее в марте государственная авиационная служба Украины разрешила авиакомпании осуществлять полеты по 29 маршрутам, в частности, по 16 чартерным и 13 регулярным.
- Авиакомпания Bees Airline была зарегистрирована в конце 2019 года. Аэропортом базирования является международный аэропорт "Киев" имени Сикорского.
- На сайте авиакомпании сообщается, что вначале авиационный парк Bees Airline будет состоять из двух воздушных среднемагистральных судов типа Boeing 737-800 NG на 189 мест 2010 года выпуска, и уже весной 2021 года флот авиакомпании пополнится еще двумя воздушными судами типа Boeing 737-800 NG.
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